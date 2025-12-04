Mi cuenta

O Noso Deporte | Hípica

Binomios listos para el espectáculo en Casas Novas

El CSI 5*W A Coruña recibirá a los destacados del panorama internacional en un fin de semana de competición de máximo nivel

Sergio Baltar
04/12/2025 04:00
Maikel Van der vleuten y Beauville
Maikel Van der vleuten y Beauville Z N.O.P.
MANUEL QUEIMADELOS
Este viernes dará comienzo una nueva edición del CSI5*W Casas Novas y ya se conocen los binomios que formarán parte de esta prestigiosa cita internacional. En este deporte, el rendimiento depende siempre de dos protagonistas —jinete y caballo—, por lo que la atención estará puesta en ambos en esta esperada edición. 

Un total de 58 participantes competirán en las pruebas de máxima categoría, enmarcadas en la Copa del Mundo de Saltos, y ya han anunciado los caballos y yeguas con los que saltarán en la pista indoor de Casas Novas. 

Entre los favoritos destaca el binomio formado por el holandés Maikel van der Vleuten y su inseparable Beauville Z N.O.P., con quien ha logrado dos medallas de bronce individuales en las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos (París y Tokio), además de una medalla individual de bronce y otra de plata por equipos en los Juegos Europeos de 2022. Este año, además, fueron terceros en el Gran Premio LGCT de Roma, celebrado en septiembre. 

Otro de los grandes nombres holandeses será Willem Greve, que llega a Casas Novas con la yegua Pretty Woman, con la que ya conquistó una etapa de la Copa del Mundo esta temporada en el Longines FEI Jumping World Cup Stuttgart. En esa misma prueba también brilló Christian Ahlmann con Untouched, finalizando en el Top Ten tras sumar únicamente dos puntos de penalización. Untouched es hijo de United Touch, ganador de la medalla de oro en el Campeonato de Europa celebrado en Casas Novas. 

Noah Philips durante la edición de 2023

Las jóvenes promesas de la hípica internacional llegan a Casas Novas

El austríaco Max Kühner y EIC Colley Jump The Q serán otra de las grandes sensaciones del concurso. Kühner es una referencia del panorama internacional, y este binomio ya ha logrado importantes triunfos en pruebas CSI5* en las últimas temporadas. 

Tampoco faltará el brasileño Yuri Mansur, que junto a QH Alfons Santo Antonio llega en un excelente momento de forma tras ganar, con el equipo Rome Gladiators, la final del Global Champions League en los Playoffs de Praga hace tan solo una semana. 

La sueca Wilma Hellström y Cici también regresan a Casas Novas tras sus magníficas actuaciones del pasado verano, cuando terminaron finalistas en el Campeonato de Europa de A Coruña, y buscarán repetir sus éxitos. 

Todos los aficionados que acudan al recinto hípico de Casas Novas, en Arteixo, podrán disfrutar de un ambiente excepcional, un entorno único y el talento de algunos de los deportistas más destacados del panorama internacional.

