Morás vela armas para el espectacular cierre de curso

Imagen de una de las ediciones precedentes del Off Road Trophy Cedida

Los días 6, 7 y 8 de diciembre la Peña Autocross Arteixo pondrá fin a la temporada 2025 celebrando el V Off Road Trophy en el circuito José Ramón Losada, de Morás.

Una prueba que nació con el objetivo de reunir a pilotos y deportistas de distintas disciplinas con las estrellas de la modalidad en una carrera fuera de campeonatos para disfrutar del autocross, una de las muchas formas del automovilismo que se disputa en trazados de tierra de una distancia que puede variar entre 900 y 1.200 metros, con carreras al sprint en las que la emoción y la batalla por posición siempre está garantizada.

El Off Road Trophy alberga dos pruebas totalmente diferentes. Por un lado, la carrera de Resistencia de Turismos, en la que el objetivo es estar el máximo tiempo posible en pista combatiendo contra el propio circuito, los inconvenientes de la mecánica y los demás pilotos, siendo el ganador el que más vueltas realice al trazado dentro de las cuatro horas de duración de la prueba.

El CarCross Trophy se caracteriza por ser todo lo contrario y lo más habitual: carreras cortas al sprint en la que las posiciones alcanzadas en cada manga son claves para alcanzar un buen resultado.

La Peña Autocross Arteixo, queriendo recuperar los Masters celebrados en la década de 1990 en el antiguo trazado de Morás, donde los mejores pilotos de la península se reunían con sus espectaculares máquinas, cinco años atrás decidió organizar un evento en el que juntar a pilotos de distintas disciplinas y a los especialistas del autocross.

Adaptación a formato distinto

Los participantes deben adaptarse a un formato de carrera distinto. El domingo 7 se celebrarán cuatro horas de entrenamientos libres. Acto seguido llegará una de las primeras novedades, la Superpole.

La primera manga clasificatoria será la primera ocasión en la que los pilotos lucharán cuerpo a cuerpo por un puesto, ya que la posición en la que se cruza la meta cobra importancia. En función de ella, se repartirán los primeros puntos.

En la segunda, las parrillas de cada serie se confeccionarán según la clasificación de cada serie de la primera, pero invertida. En ambas se repartirán puntos, y el total definirá las formaciones de salida.

La Resistencia presenta un formato atípico en el autocross, en el que el objetivo trata de dar el máximo de vueltas posibles durante cuatro horas. Para ello, los equipos deben gestionar paradas en boxes, cambios de pilotos, repostajes, reparaciones, Coche de Seguridad en pista… tratando de alcanzar la estrategia óptima que les permita perder el menor tiempo posible.

Los equipos, con un máximo de cinco pilotos y un mínimo de tres, dispondrán de una hora de entrenamientos libres. Para confeccionar el orden de salida, que se realizará en formato de vuelta lanzada, se disputará una sesión de clasificación en la que los equipos deben elegir a un piloto que trate de conseguir la vuelta rápida en un total de tres vueltas. Durante las cuatro horas de carrera, los vehículos buscarán la regularidad y ser el que más vueltas dé al trazado.

De Alex Palou a Dani Sordo: desfile de estrellas en Arteixo En las cuatro ediciones precedentes del Off Road Trophy han desfilado por el circuito de Morás estrellas de diferentes modalidades del mundo del motor.



Nombres como el de Alex Palou (cuatro veces campeón de la IndyCar), Dani Sordo y Chris Ingram (pilotos del Mundial de ralis), Mikel Azcona (campeón del mundo de turismos), Roberto Merhi (expiloto de F1), Miguel Molina (piloto del Mundial de resistencia) Gabriel Marcelli (piloto del Mundial de trial) o Lucas Ordóñez (Le Mans y E-1 Series, la F1 del agua) se han medido, con meritorias actuaciones, a especialistas de la modalidad como Iván Piña (bicampeón de Europa de Autocross), Iván Ares (campeón de España de ralis), Joan Salichs, Javier Ramilo, Antón Muíños…