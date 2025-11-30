Pablo Moure (RCNC) sube al podio del Trofeo Aurelio Fernández Lage

Los mejores del Trofeo Aurelio Fernández Lage posan con sus trofeos Moebius

José Luis Ríos (Real Club Náutico de Vigo) se proclamó vencedor del Cidade da Coruña de Vela Base-Trofeo Aurelio Fernández Lage, de la clase Optimist, que, organizado por el RCNC, puso el punto final a la segunda edición del Coruña Nautical Festival.

La competición que lleva el nombre del inolvidable presidente del Náutico herculino vivió una segunda jornada con sol radiante y buena temperatura. Pero fallaba lo esencial: el viento, y los jueces dieron por buenos los resultados de la tempestuosa primera sesión.

En el grupo Oro dominó Ríos, por delante de Martina Fernández Santos (RCM Aguete), Carlota Casanova Díaz (RCN Vigo), Adriana Santos (RCN Sanxenxo) y Aroa Pérez (RCN Sanxenxo).

En el grupo Plata se impuso Antón Novoa, también del Naútico olívico, escoltado en el podio por su compañera de club Olivia Torres y por Pablo Moure, del Real Club Náutico de La Coruña. Completaron el top-5 Xulia Dopico (Ría de Ares) y Lucía Fernández López (Marítimo de Canido).

Fue el broche de oro de la segunda edición Coruña Nautical Festival, que contó también con eventos de vela crucero, piragüismo y esquí náutico, y nla participado cerca de un millar de deportistas y técnicos de las cuales la mayoría son mujeres: en total 650, que han representado a todas las flotas gallegas de estas especialidades, así como de otras comunidades y países.