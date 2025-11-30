Mi cuenta

Coruña Nautical Festival

La campeona del mundo de wakesurf no falla en O Parrote

Nina Ryzheenkova se proclama vencedora del Cidade da Coruña | Este domingo concluye la competición de Optimist

Manuel Seoane
30/11/2025 09:43
Nina Ryzhenkova, en acción durante el Cidade da Coruña
Nina Ryzhenkova, en acción durante el Cidade da Coruña
Alan Pérez
La campeona mundial, Nina Ryzheenkova, se proclamó vencedora del Cidade da Coruña de Wakesurf Femenino, competición enmarca en la segunda edición del Coruña Nautical Festival, tras una histórica jornada en la cual las aguas de la bahía herculina, volvieron a vivir competiciones de alto nivel de esquí náutico tras muchos años de ausencia.

La rider de la Federación Internacional logró el oro, relegando a la coreana afincada en España, Ksensiia Slobodskaia, que es la vigente campeona de nuestro país, al segundo lugar de un podio que completó la pontevedresa Martina Senra (Club Náutico de Arcade). En la categoría masculina, la victoria fue para Guillermo Pérez (San Telmo de Tui), por delante de dos deportistas del Dummies de Ourense, Alfonso Rey y Miguel Baz, y de Patrick Vilan (Caión Surf).

Paco Riveras, Roque González y Ulises Romero, los tres del Dummies, coparon, por ese orden, el podio de Wakesurf Boys. En chicas, la campeona de Europa, la barcelonesa Noah Tamaral,  se colgó el oro en Wakeboard Femenino, y Petr Vorobyev, de la Federacion Internacional, se impuso en Wakeboard Masculino.

Imagen del Trofeo Aurelio Fernández Lage de optimist del pasado año

Wakeboard, wakesurf y vela toman el protagonismo en la ría herculina

Más información

En lo referente a la vela, los 131 participantes en la competición de la clase Optimist se llevaron la peor climatológica. Solamente pudieron completar una manga, ante la irrupción de vientos con rachas de 30 nudos, que asolaron el campo de regatas. El Trofeo Aurelio Fernández Lage, se reanudará este domingo a partir de las 11.00 horas.

En la única regata disputada, con poco viento, siempre por debajo de los ocho nudos del sudoeste, se inauguró el casillero de las puntuaciones, en los dos grupo. En el Azul, liderato para José Luis Ríos (Real Club Náutico de Vigo), seguido de Martina Fernández (Mar de Aguete) y Roque Gómez (Monte Real Club de Yates de Baiona). En el Amarillo, manda Antón Novoa (RCN de Vigo), por delante de Lucía Fernández (Marítimo de Canido) y Yago Lago (Monte Real Club de Yates de Baiona).

