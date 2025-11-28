Mi cuenta

Coruña Nautical Festival

Wakeboard, wakesurf y vela toman el protagonismo en la ría herculina

La Federación Española distinguirá al Concello de A Coruña por la recuperación de las competiciones de esquí náutico

Manuel Seoane
28/11/2025 20:51
Imagen del Trofeo Aurelio Fernández Lage de optimist del pasado año
Imagen del Trofeo Aurelio Fernández Lage de optimist del pasado año
Moebius
Cartel de lujo para con las especialidades referentes en el mundo actual del esquí náutico: el Wakeboard y el Wakesurf, que iniciarán este sábado el evento final del Coruña Nautical Festival; que completa el Trofeo Aurelio Fernández Lage de Vela Base, que reunirá en la ría herculina 150 optimist, competición en la que el Real Club Náutico de La Coruña y el Real Club Náutico de Vigo parten como grandes favoritos.

Las tandas de los wakes se iniciarán con el briefing tradicional un poco antes de las 10.00 horas, de la mano del Marina Coruña, para arrancar al término de la reunión técnica a competir los riders de Wakesurf, con Patrick Vilan, Miguel Baz, Guillermo Pérez, Alfonso Rey, Juan José Salgado y el vigués Andrade Pereira.

Tras ellos, las chicas, con un nivel galáctico: la campeona mundial, Nina Ryzhenkova; Kseniia Slobodskai, Viktoria Verbytska… Sin olvidar a las gallegas Raquel Fernández y Aitana Vidal. En wakeboard open compite la gran promesa española, la catalana Noah Tamaral. Junto con Petr Vorobyev y el madrileño Hugo Martín son los máximos favoritos.

Al filo de las 12.30 se abrirá la exhibición de wakesurf y wakebokard, que finalizará una hora después, para dar paso a las competiciones finales. Está prevista la clausura a las cinco de la tarde en las instalaciones de Marina Coruña. 

Hay que resaltar que la Federación Española de Esqui Náutico y Wakeboard, distinguirá al Concello de A Coruña, en la persona de su edil Gonzalo Castro, por la apuesta de la ciudad por la recuperación de las competiciones de esquí náutico, que históricamente comenzaron en aguas coruñesas en tiempos del catalán campeón mundial Víctor Palomo, uno de los deportistas más completos de la historia de nuestro deporte, que también fue monarca mundial en motociclismo, en la extinta categoría de 750 cc.

A las 14.00 horas comenzarán las regatas del Trofeo Aurelio Fernández Lage, que organiza el Real Club Náutico de La Coruña. Dedicado a la vela base, reunirá a unos 150 optimist con presencia de las principales flotas del noroeste. Desde el Miño hasta el Eo, con los regatistas del Náutico de La Coruña y el de Vigo como grandes favoritos. 

Por parte herculina, las máximas opciones son, a priori, Pablo Gago y Emma Pérez-Roig. Por parte olívica,  José Luis Ríos Montes y Guillermo García Pillado. 

Este domingo, la entrega de premios de la competición de optimist, que acogerá las instalaciones del RCNC, pondrán el broche de oro a la segunda edición del concepto Coruña Nautical Festival.

