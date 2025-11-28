Guía de los partidos del fin de semana de los equipos coruñeses

Imagen del Zalaeta-Torrejón de la octava jornada de la Superliga Femenina 2 Patricia G. Fraga

El último fin de semana de noviembre cuenta en su calendario con un interesante derbi gallego de voleibol, un equipo herculino defendiendo el liderato, y otro recuperando un partido aplazado de la primera jornada liguera.

Además, este sábado el Liceo recibe al Voltregá (19.00 horas), el OAR visita al BM Zaragoza (20.30) y Monte Alto acoge (19.30) un apasionante derbi de la la OK Liga Plata entre el Dominicos y el CDM.

Hockey partines, OK Liga Femenina, jornada 9: Alpicat-HC Coruña (Antoni Roure, sábado, 13.00 horas). El equipo herculino encara una buena oportunidad de engordar su cosecha de puntos, que es de media docena, toda vez que visita al penúltimo clasificado, un Alpicat que sigue sin puntuar tras ocho partidos disputados.

Voleibol, Primera Nacional Masculina, jornada 9: Oleiros-CyV Palencia 2026 (Valle Inclán, sábado 18.00 horas). Duelo de iguales en el polideportivo Valle Inclán. El Oleiros y el Palencia llegan empatados a quince puntos (los mismos que el RGC Covadonga asturiano), aunque el equipo castellano figura por delante en la tabla. Los hoy locales tiene, pues, una buena oportunidad de rebasar a un rival directo en la lucha por alcanzar al segundo, el CV Oviedo.

Voleibol, Primera Nacional Femenina, jornada 9: Oleiros-Sestao (Valle Inclán, sábado 19.00 horas). Complicado encuentro para el conjunto oleirense, ya que recibe al segundo clasificado, con un solo punto menos que el primero, el Ciudad de A Coruña. El equipo vasco ha ganado sus dos últimos partidos por 3-0, mientras que el anfitrión del Valle Inclán no se ha anotado ningún set en las dos jornadas precedentes.

Voleibol, Superliga Femenina 2, jornada 9: Voleyourense-Zalaeta (O Pompeo, sábado 19.30 horas). El Zaleta intentará resarcirse en el derbi gallego de la dura derrota (0-3) ante el Torrejón. El equipo de Jorge Barrero, quinto en la clasificación, supera en seis puntos al Voleyourense, que la semana pasada superó por 3-0 al CV Astillero.

Voleibol, Primera Nacional Femenina, jornada 9: Santa Cruz Cuesta Piedra B-Ciudad de A Coruña (Quico Cabrera, sábado 19.30 horas). El Calasancias defiende el liderato del Grupo A en la cancha del filial del equipo tinerfeño de la Superliga Femenina 2, instalado en medio de la tabla, con diez puntos menos que el hoy visitante. El Santa Cruz viene de perder por 3-0 en la pista del Aule, uno de los de grupo de cola, mientras que el conjunto herculino acumula cuatro victorias consecutivas.

Balommano, Primera Estatal Masculina, jornada 12: Culleredo-Ingenio (Tarrío, sábado 19.30 horas). El Culleredo afronta un duro compromiso: recibe al segundo clasificado, el Ingenio canario, que llega a Tarrío después de caer en casa (26-32) contra el líder, el Atlético Novás. Los de Adrián Dubra marchan octavos, con los mismos puntos que el séptimo y el sexto.

Hockey partines, OK Liga Bronce, jornada 10: Oleiros-Urdaneta (A Rabadeira, sábado, 20.30 horas). El equipo entrenado por Iñaki Ojarguren podría encontrar en el Urdaneta el bálsamo para la derrota de la pasada semana en la pista del Oviedo Roller. El cuadro vasco figura penúltimo, con siete puntos, nueve menos que el Oleiros.

Hockey Patines, OK Liga Plata Femenina: Cambre-Raxoi (Os Campóns, domingo, 11.00 horas). Misión (casi) imposible para un Cambre que todavía no ha subido un solo punto a su casillero. Recibe al tercer clasificado, un Raxoi que, además, solo ha encajado once goles en ocho partidos.

Hockey Patines, OK Liga Bronce: CDM B-Ordes (Elviña 2, domingo, 12.00 horas). Complicadísimo compromiso para el segundo equipo del club de la plaza de Portugal, que mide sus fuerzas de cuarto por la cola con la del segundo clasificado, un Ordes a cuatro puntos de la cabeza.

Rugby, División de Honor Femenina, jornada 1: CRAT Rialta-Rugby Majadahonda (Universitario de Elviña, domingo, 12.30 horas). El estadio Universitario de Elviña acoge este domingo un duelo entre grandes venidos a menos. Un CRAT que figura como farolillo y un Majadahonda que ha pasado a ocupar un lugar entre la clase media de la elite nacional. El partido, aplazado de la primera jornada, reúne sobre el césped coruñés a dos equipos multicampeones de liga, en cuatro ocasiones el madrileño y el dos el herculino. El CRAT viene de perder en casa (12-18) contra el tercer clasificado, el Cocos Sevilla, mientras que el Majadahonda ganó (15-22) en Pozuelo de Alarcón.

Hockey Patines, OK Liga Bronce: Liceo B-Oviedo Roller (Agra 2, domingo, 12.30 horas). El filial verdiblanco, noveno clasificado, se enfrenta al reto mayúsculo de intentar arañar algo positivo contra el líder en solitario de la tercera categoría nacional.