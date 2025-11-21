Ya están disponibles las invitaciones para el CSI5* de invierno

Imagen de la mejorada pista cubierta del centro hípico Casas Novas Bruno Penas/Quality Sport Images/Oxer Sport

El Centro Hípico Casas Novas, sito en Larín (Arteixo), organiza el concurso internacional de saltos, en su edición invernal, los días 5, 6 y 7 de diciembre, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario.

Las invitaciones, gratuitas, pueden descargarse a través de la web del concurso (www.csicasasnovas.com) y podrán presentarse en formato digital, sin necesidad de imprimirlas. Estarán disponibles a partir de este viernes día 21.

El público que asista a Casas Novas durante tendrá la oportunidad de ver en la pista a jinetes y amazonas de talla mundial, así como a las actuales promesas de la hípica nacional e internacional, a los largo y ancho de las once pruebas que se sucederán a lo largo del fin de semana.

La jornada inaugural en el mejorado centro hípico de Larín tendrá lugar el viernes día 5 con dos pruebas del CSI1*, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, y otras dos del CS15*, el Trofeo Checkpoint y el Trofeo Caixabank.

El sábado 6, se llevarán a cabo otras cuatro competiciones. Por la mañana, las correspondientes al CSI1*, el Trofeo Porsche y el Trofeo Malard; y por la tarde, el Trofeo Grupo Eulen y el primer Gran Premio del fin de semana, patrocinado por Longines, ambos dentro de la categoría CSI5*.

La edición invernal del Concurso de Saltos Internacional llegará a su fin el domingo con una jornada de alto nivel que empezará con el Trofeo Movistar CSI1*, continuará con el Gran Premio Prosegur Security, también de categoría 1, antes de dar paso a la prueba que pondrá el espectacular broche de oro a la competición, el Gran Premio Longines, puntuable para la Copa del Mundo de la Federación Internacional (FEI).

