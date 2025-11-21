Varias estrellas del wakesurf competirán en A Coruña

Noah Tamaral, vigente subcampeona de Europa, estará en A Coruña M.P.S.C.

Apasionante cierre de A Coruña Náutical Festival con el Cidade da Coruña de Wakeboard y Wakesurf, de la mano de Marina Coruña y el de Optimist-Trofeo Aurelio Fernández Lage que organizado por el Real Club Náutico reunirá 150 barcos de de todas las flotas del noroeste. Una prueba que estaba prevista para este sábado día 22, pero que ha sido retrasada una semana por las excelentes previsiones meteorológicas para el último fin de semana del mes.

Los Optimist competirán el sábado 29 y el domingo 30. En el agua estarán las principales flotas del noroeste, caso del Monte Real Club de Yates de Baiona, Club Marítimo de Canido, Real Club Náutico de Vigo, Rodeira de Cangas, Real Club Náutico de Sanxenxo, Real Club de Mar de Aguete, Club Náutico de Riveira, Marítimo de Oza, Real Club Náutico de La Coruña, Club Náutico Marina Coruña, Fluvial de As Pontes…

Han pasado muchos años del protagonismo tanto de A Coruña como de Vigo, en el apasionante mundo del esquí náutico, cuando ambas rías, de la mano de sus respectivos clubes náuticos, organizaban eventos que eran seguidos por numeroso público desde los muelles.

Eran los tiempos del inolvidable deportista que falleció en plena juventud Víctor Palomo, campeón del mundo de esta modalidad y también de motociclismo de velocidad (en la desaparecida cilindrada de 750 cc), además de ser un gran esquiador.

Con la cita inmersa en la programación de A Coruña Náutical Festival, los riders volverán a las aguas herculinas y la gran estrella no será uno, sino una: Noah Tamaral, considerada como la promesa más sólida de del wakeboard. La catalana, vigente subcampeona de Europa, dará brilló a la cita junto con nombres como los de Álvaro Montes, del Dummies de Ourense (referente a nivel de club en Galicia) y queya sabe lo que es ser campeón de saltos, o el ruso Petr Vorobyev que lleva dos años logrando la plata en el campeonato de España. Otros inscritos son habituales en los podios delas más importantes competiciones españolas; es el caso Juan José Salgado, Miguel Baz o Aitana Vidal, campeona del Open Ibérico.

La competición se celebrará en la zona de O Parrote-San Antón entre las 10.30 y las 12.30 horas (primera manga), estando prevista en la hora siguiente la exhibición de wakesurf y wakeboard. Como cierre, a partir de las 15.00 tendrán lugar las finales. Las instalaciones de Marina Coruña acogerán la entrega de premios.