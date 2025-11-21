¿Qué equipos juegan este fin de semana?

Tomás Villares celebra un gol con el Dominicos Carlota Blanco

Fin de semana sin Liceo, CRAT ni Básquet Coruña, pero repleto de partidos de primer nivel en las ligas nacionales.

Baloncesto

Liga 2 femenina, jornada 8: Maristas-Arxil (Pabellón de Maristas, sábado, 18.00 horas). El Maristas encara este sábado en su pista su segundo derbi gallego del curso, en esta ocasión frente al CB Arxil, que llega al colegio inmerso en racha positiva tras un terrible inicio. El equipo pontevedrés afronta el duelo de la octava jornada de la LF2 tras imponerse, de manera consecutiva, y por este orden, en la cancha del Manresa CBF (49-53) y al Barakaldo (67-58). Sus dos primeros triunfos en una campaña que abrió con cinco derrotas encadenadas. Ibaizabal, Ointxe SK, BF León, TGN Bàsquet y Boet Mataró fueron sus verdugos.

El plantel de Fer Buendía, que en la pista del Força Lleida sumó su sexto éxito (57-69), deberá prestar especial atención a dos jugadoras del Arxil, Kelly Chasse (11,1 puntos y 3,6 rebotes de media) y Marta Maestro (11,6 y 4,9). El técnico coruñés no dispone de Sonia Bra y tiene la duda de Sofía Arcos –la semana pasada viajó, pero no llego a saltar a la pista de Barris Nord– para medirse al equipo menos anotador del grupo B. Las jugadoras entrenadas por María Janeiro promedian 51,1 tantos por encuentro, 4,8 menos que el segundo peor ataque, el del Barakaldo.

El Maristas inicia la octava jornada con el mismo balance que el Ibaizabal. El equipo vizcaíno afronta también un compromiso a priori asequible: visita la cancha del Boet Mataró, octavo en la tabla clasificatoria con tres victorias y cuatro derrotas. Por detrás de los dos de cabeza marcha un cuarteto con 5-2 formado por el UE Mataró, el Cortegada arousano, el BF León y el ADBA avilesino. Estos dos últimos se ven las caras en cancha castellana.

Hockey patines

OK Liga femenina, jornada 8: HC Coruña-Cerdanyola (Palacio de Riazor, sábado, 17.00 horas). El HC Coruña quiere volver a la senda de la victoria tras tres jornadas perdiendo de manera consecutiva. Esta tarde recibe en el Palacio a un rival ‘de su liga’ como es el Cerdanyola, que supera a las herculina en tan solo un punto en la tabla.

OK Bronce, jornada 9: Urdaneta-CDM B (Polideportivo de Urdaneta, sábado, 18.00 horas). Cinco jornadas lleva sin ganar el filial del Compañía de María en OK Bronce, desde el 12 de octubre en casa contra Patinalón. Hoy se miden al colista, el Urdaneta, por lo que se trata de una buena oportunidad para volver a sumar de tres en tres.

OK Plata masculina, jornada 6: CDM-Lloret (Elviña 2, sábado, 19.30 horas). Necesita puntos el Compañía de María para alejarse de la zona de peligro. Una tarea que no será fácil de conseguir esta tarde, cuando reciben al segundo clasificado como es el Lloret, que solo ha cedido en un encuentro en lo que va de temporada.

OK Plata masculina, jornada 6: GEIEG-Dominicos (Lluis Bachs, sábado, 20.00 horas). Tras ganar por 4-0 a Sant Cugat, el Dominicos pone rumbo a Cataluña para medirse al GEIEG, equipo de la zona baja con cinco puntos menos que los coruñeses, que quieren mantenerse en la parte noble.

OK Bronce, jornada 9: Oviedo Booling-Liceo B (Pepín Moreno, sábado, 20.00 horas). No juega el primer equipo, pero sí el filial de un Liceo que necesita puntos para alejarse de los puestos de peligro. Enfrente tendrá a un Oviedo Booling que suma 13 puntos en lo que va de curso, seis más que los coruñeses.

OK Bronce, jornada 9: Oviedo Roller-Oleiros (Villafría, sábado, 20.00 horas). Misma ciudad y misma hora que el Liceo B, pero distinto pabellón y rival. El Oleiros visita al líder destacado de la OK Bronce Norte, un Oviedo Roller que cuenta sus partidos por victorias con 48 goles a favor y tan solo 18 en contra.

OK Plata femenina, jornada 8: Marineda-Patinalón (Agra 1, domingo, 10.00 horas). Defiende una semana más el liderato el Marineda, que recibe a un Patinalón con tan solo un punto en su casillero. Gran oportunidad para las coruñesas de mantenerse en lo más alto, que esperarán un pinchazo del Raxoi en Tres Cantos para ampliar así su ventaja con las santiaguesas.

OK Plata femenina, jornada 8: Traviesas-Cambre (Pablo Beiro, domingo, 12.30 horas). Quiere empezar a sumar el Cambre, pero no lo tendrá fácil en una visita al Traviesas, que cuenta con diez puntos. El equipo cambrés viene de sufrir dos duras derrotas contra Raspeig y Tres Cantos por 6-1 y 1-7, respectivamente.

Voleibol

Superliga 2 femenina, jornada 8: Zalaeta-Torrejón (Barrio de las Flores, sábado, 17.30 horas). Quiere confirmar su buen momento el Zalaeta y acercarse de nuevo a los puestos de cabeza. Para ello deberá ganar hoy a un Torrejón que ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria del grupo A.

Primera Nacional masculina, jornada 8: Univ. Burgos-Oleiros (Polideportivo Universitario, sábado, 18.00 horas). Oportunidad de oro para el Oleiros de reengancharse al grupo de cabeza de su grupo. Esta tarde visitan a un Burgos necesitado de puntos que ocupa la penúltima posición.

Primera Nacional femenina, jornada 8: Ekialde-Oleiros (Centro Cívico Iparralde, sábado, 19.00 horas). Visita de necesidad la que tiene el Oleiros, que se enfrenta al colista Ekialde con tan solo dos puntos de diferencia entre ambos equipos en la tabla.

Primera Nacional femenina, jornada 8: Ciudad de A Coruña-Los Campos (Barrio de las Flores, mañana, 12.30 horas). Duelo por el liderato del grupo A el que se vivirá este domingo en el Barrio de las Flores. El Rehermann Ciudad de A Coruña quiere seguir primero y, para ello, deberá ganar a Los Campos, segundo a un punto de distancia. El equipo herculino está firmando un inicio de campaña sensacional, ganando a rivales directos a domicilio para llegar hasta lo más alto de la tabla en las últimas semanas. La de hoy será una de las pruebas más duras hasta el momento, en la que se verá si el proyecto herculino se afianza como candidato serio al ascenso.

Balonmano

Primera Nacional masculina, jornada 11: Lalín-Culleredo (Lalín Arena, sábado, 20.00 horas). Nuevo derbi gallego a domicilio para un Culleredo que viene de ganar la semana pasada. Por su parte, Lalín buscará una victoria para acercarse a su rival de hoy.