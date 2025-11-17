Top 10 | Equipos coruñeses en primera división

Partido entre Liceo y Dominicos en la OK Liga 1988-89 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La goleada del OAR en cancha del anterior líder para auparse a la primera posición de la División de Honor Plata ha disparado los sueños de ver al balonmano coruñés, por fin, en la primera división nacional.

Pocos deportes más que el balonmano, como voleibol o hockey hierba, se resisten a ver a un conjunto herculino en su división de honor. Pero, ¿cuáles son los clubes coruñeses que más temporadas acumulan en lo alto de la pirámide de Ligas de su disciplina? Un apunte: solo se tienen en cuenta deportes de equipo, aunque modalidades como bádminton, tenis de mesa o atletismo cuentan con un sistema de Ligas a nivel nacional en cuya máxima categoría han llegado a participar clubes herculinos.

10. Deportivo (femenino)

El conjunto femenino del Dépor está disputando su cuarta temporada en la Liga F. Tras su primer ascenso jugó dos campañas seguidas (2019-20 y 2020-21), en la entonces llamada Primera División Iberdrola y ahora juega de nuevo un segundo curso consecutivo después de subir por segunda vez en 2024. Su mejor posición fue la cuarta plaza de la temporada de su debut, la que no pudo finalizar debido a la pandemia de covid (2019-20).

9. Liceo (femenino)

Ya han sido varios los equipos coruñeses en la OK Liga femenina, pero el que más campañas ha acumulado (5) es el desaparecido conjunto del Liceo. Debutó en la máxima categoría en la temporada 2016-17 y descendió tres después, para volver en la 2020-21 y desaparecer al año siguiente, justamente después de su mejor resultado: quinto.

8. Sal Lence

Las pioneras del fútbol sala femenino jugaron las cinco primeras ediciones de la Liga, desde la campaña 1994-95 hasta la 1998-99. La formación nacida en el colegio de Los Castros del mismo nombre fue campeona de las dos primeras (1994-95 y 1995-96) y subcampeona en el curso 1996-97. Antes de la creación del campeonato ya había conquistado, en 1992, la Copa de España, precursora de la Copa de la Reina.

7. Chaston

Los también pioneros del balompié bajo techo masculino igualmente conquistaron títulos antes de la creación de la LNFS en 1989. El conjunto coruñés ganó las Ligas no oficiales de 1984 y 1985 y la Copa del Rey en 1986, 1987 y 1988. Después participó en las seis primeras ediciones de la Liga nacional unificada, entre la 1989-90 y su descenso a la conclusión del ejercicio 1994-95, tras el que se produjo su desaparición.

6. Medina

El primer equipo coruñés en disputar una competición europea lo hizo gracias a la conquista, en 1966, de su único título nacional. El Medina, dirigido por el periodista y después gerente de Deportivo y Real Madrid Manuel Fernández Trigo, jugó en la élite entre 1964 y 1972, las nueve primeras Ligas nacionales de la historia del baloncesto femenino. También se proclamó subcampeón en tres ocasiones: 1967, 1969 y 1970.

5. Dominicos

Otro equipo nacido en un colegio con posición destacada en el ranking. La gran cantera del hockey patines coruñés ascendió por primera vez a la división de honor en 1980 y suma diez cursos en la máxima categoría. El último data del curso 1992-93. Llegó a jugar ocho campañas seguidas (1985-1993) y conquistó una Copa del Rey (1990).

4. Tabacalera

El más longevo de los tres clubes coruñeses en la élite del baloncesto femenino. El equipo formado por el Grupo de Empresa de la Fábrica de Tabacos de La Palloza compitió durante doce campañas consecutivas, entre 1968 y 1980, en la máxima categoría nacional. Su mejor resultado fue el tercer puesto alcanzado en 1969 y 1972.

3. CRAT (femenino)

Campeón de España en dos ocasiones (2015 y 2019), el conjunto femenino del Club de Rugby Arquitectura Técnica coruñés participa este año por decimosexta campaña seguida en la División de Honor. El equipo azul y negro ha permanecido sin interrupción en la máxima categoría nacional del deporte del balón oval desde su creación en la campaña 2010-11, alcanzando además cinco subcampeonatos (2011, 2012, 2014, 2017 y 2024) y dos terceras plazas (2013 y 2018).

2. Deportivo

En 1941, cuando muchos deportes todavía estaban naciendo en España y ni siquiera celebraban un campeonato nacional, el Deportivo logró su primer ascenso a la Primera División de fútbol. Desde entonces, el conjunto blanquiazul ha competido cara a cara con los mejores clubes españoles durante 46 campañas y su mejor racha se extendió a lo largo de dos decenios, cuando permaneció entre ellos desde 1991 hasta 2011.

1. Liceo

El campeón de campeones del deporte gallego, ocho veces campeón de Liga, diez de la Copa del Rey y seis de la Copa de Europa, dos de la Recopa continental y tres de la Copa CERS, supera durante esta campaña las 46 temporadas del Dépor en primera división. El equipo verdiblanco, uno más de los clubes coruñeses que vieron la luz bajo el paraguas de un centro escolar, disputa su campaña número 47 en la OK Liga. Además, todas ellas consecutivas. Desde su ascenso en 1979 ni un solo año siquiera ha flirteado con el descenso.