Triunfos coruñeses de Digna Silo y Tiago Larramendi en el Campeonato de España júnior

Digna Silo, en lo alto del podio del Campeonato de España júnior Cedida

Digna Silo (86 kilos) y Tiago Larramendi (65 kilos) se proclamaron campeones de España júnior en Zarautz (Euskadi), que acogió una cita nacional durante el fin de semana en la que participaron más de 150 deportistas, entre ellos nueve representantes del CH Coruña, con Paula Canedo y Daniel García como los otros medallistas coruñeses en la cita.

El dominio de Digna Silo en su categoría, la de más de 86 kilos, fue total. Con solo 17 años y compitiendo contra levantadoras de hasta 20, la coruñesa se llevó el triple de oro de arrancada, dos tiempos y total olímpico con unas marcas de 90, 105 y 195 kilos respectivamente.

Tiago Larramendi, campeón de España júnior Cedida

En cuanto a Tiago Larramendi, conocido como La Pulga, consiguió el oro en arrancada con 109 y la plata en dos tiempos con 130, lo que le valió también la primera posición en el total olímpico con 239. El coruñés ascendió un puesto en el podio ya que el año pasado se había proclamado subcampeón.

En 110 kilos Daniel García también logró un buen resultado con el bronce en arrancada (117), la plata en dos tiempos (145) y el bronce en total olímpico (262) y Paula Canedo, en 77, firmó un triple bronce con 80, 100 y 180. Darío Barrios, cuarto en 65; Ezequiel Granado, Carlos Roibal e Iker Barreto, sexto, décimo y decimocuarto en 79 y Daniel Rey, cuarto en 94, completaron la actuación coruñesa.