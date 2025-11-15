Plata para la coruñesa Helena García en la Copa del Mundo femenina

Helena García, primera por la izquierda, en el podio de la Copa del Mundo femenina Cedida

La coruñesa Helena García se colgó la medalla de plata en la Copa del Mundo femenina disputada en Malabo (Guinea Ecuatorial), puntuable para el ranking mundial y olímpico y donde ganó a importantes rivales de su categoría, la de menos de 73 kilos. Una fue la china Zhou Qi, actual bronce mundial, a la que la coruñesa se impuso por 2-1 en cuartos de final. En semifinales, el duelo fue directo con su máxima rival nacional, Belén Morán, con otro 2-1 a su favor.

Helena García, premio a la Deportista Revelación de 2023 Más información

En la final le tocó la experimentada rusa Anastasia Kosmycheva, ganadora del Gran Slam de Muju hace un mes. Un hueso duro de roer y un combate que se decidió en tres asaltos y que pese a la derrota dejó buenas sensaciones a la competidora del DBK coruñés, que tendrá un fin de año movido al afrontar en apenas unas semanas tanto el Europeo como el Mundial sub-21.