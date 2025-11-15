Plata para la coruñesa Helena García en la Copa del Mundo femenina
Sus próximos retos serán el Europeo y el Mundial sub-21
La coruñesa Helena García se colgó la medalla de plata en la Copa del Mundo femenina disputada en Malabo (Guinea Ecuatorial), puntuable para el ranking mundial y olímpico y donde ganó a importantes rivales de su categoría, la de menos de 73 kilos. Una fue la china Zhou Qi, actual bronce mundial, a la que la coruñesa se impuso por 2-1 en cuartos de final. En semifinales, el duelo fue directo con su máxima rival nacional, Belén Morán, con otro 2-1 a su favor.
En la final le tocó la experimentada rusa Anastasia Kosmycheva, ganadora del Gran Slam de Muju hace un mes. Un hueso duro de roer y un combate que se decidió en tres asaltos y que pese a la derrota dejó buenas sensaciones a la competidora del DBK coruñés, que tendrá un fin de año movido al afrontar en apenas unas semanas tanto el Europeo como el Mundial sub-21.