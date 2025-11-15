Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Taekwondo

Plata para la coruñesa Helena García en la Copa del Mundo femenina

Sus próximos retos serán el Europeo y el Mundial sub-21

María Varela
María Varela
15/11/2025 23:19
Helena García, primera por la izquierda, en el podio de la Copa del Mundo femenina
Helena García, primera por la izquierda, en el podio de la Copa del Mundo femenina
Cedida

La coruñesa Helena García se colgó la medalla de plata en la Copa del Mundo femenina disputada en Malabo (Guinea Ecuatorial), puntuable para el ranking mundial y olímpico y donde ganó a importantes rivales de su categoría, la de menos de 73 kilos. Una fue la china Zhou Qi, actual bronce mundial, a la que la coruñesa se impuso por 2-1 en cuartos de final. En semifinales, el duelo fue directo con su máxima rival nacional, Belén Morán, con otro 2-1 a su favor.

Helena García, premio a la Deportista Revelación de 2023

Más información

En la final le tocó la experimentada rusa Anastasia Kosmycheva, ganadora del Gran Slam de Muju hace un mes. Un hueso duro de roer y un combate que se decidió en tres asaltos y que pese a la derrota dejó buenas sensaciones a la competidora del DBK coruñés, que tendrá un fin de año movido al afrontar en apenas unas semanas tanto el Europeo como el Mundial sub-21. 

Te puede interesar

Dani Requena (centro), centrocampista del Córdoba, celebra su gol ante el Ceuta

El uno por uno del rival | El Córdoba, una base conocida y grandes irrupciones
Eder Pereira
Lucas Noubi, defensa del Dépor, conduce el balón en el duelo ante la Cultural Leonesa en Riazor

El Dépor persigue en Córdoba una racha que se le niega desde Primera Federación
Eder Pereira
Eddahchouri marca un gol ante la Cultural Leonesa

La previa | El Dépor quiere volver a mandar
Israel Zautúa / Eder Pereira
Jugada del partido disputado entre el CRAT y el Cocos en el Universitario de Elviña

El bonus defensivo saca al CRAT del ‘farolillo rojo’
María Varela