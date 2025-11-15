A Coruña defiende sus tres lideratos femeninos

Una acción de Raquel Botana durante el duelo de Maristas con Cortegada de la semana pasada Germán Barreiros

Nuevo fin de semana repleto de deportes de primer nivel en A Coruña. Maristas, Marineda y Ciudad de A Coruña defienden liderato a domicilio, Compañía el invicto y el CRAT quiere seguir sumando.

Rugby. División de Honor, jornada 6: CRAT Rialta-Cocos Sevilla (Universitario de Elviña, hoy, 15.00 horas). El CRAT vuelve a Elviña tras mejorar notablemente la jornada pasada la imagen ofrecida en las dos anteriores, pese la clara derrota (43-17) ante el intratable líder, el El Salvador vallisoletano, que impuso su superioridad fundamentalmente en los 30 minutos que el equipo coruñés jugó en inferioridad numérica. El rival de este sábado llega como tercer clasificado, con dos triunfos y dos derrotas, estas en las dos últimas jornadas. Pese al potencial del XV hispalense, la cita se presenta como una oportunidad para el CRAT de sumar su segundo éxito y, con ello, la opción de abandonar el farolillo rojo. Este partido se enmarca en la Campaña de Promoción y Sensibilización del Deporte Femenino Gallego 2025, dedicado a rechazar la violencia de género en el deporte.

Imagen de archivo de un partido del CRAT Rialta Carlota Blanco

Baloncesto F. Liga 2, jornada 7: Lleida-Maristas (Lleida, hoy, 18.00 horas). Maristas defiende el liderato del grupo B una semana más. Las coruñesas comparten ese primer puesto a nivel de triunfos con Ibaizabal, UE Mataró y Sanfer, pero su diferencia neta de puntos anotados y recibidos les permite ocupar el escalón más alto de la tabla. Su rival de esta tarde es, a priori, asequible. Un Lleida que tan solo ha sido capaz de ganar un encuentro en lo que va de temporada, en su casa contra TGB Basquet. El equipo colegial deberá vigilar de cerca a Laura Bizco y Laura Gil, máximas anotadoras del equipo catalán hasta el momento. También será peligrosa Leticia Conca, una jugadora todoterreno con buenos promedios en puntos, rebotes y asistencias. Como dato, todo el equipo de Lleida valoró en la última jornada menos que la uruguaya Josefina Zeballos.

Balonmano M. Primera Nacional, jornada 10: Culleredo-Cañiza (Pabellón de Tarrío, hoy, 19.30 horas). Partido de necesidad para el Balonmano Culleredo, que con ocho puntos está décimo en la clasificación de su grupo de Primera Nacional. Su rival de esta tarde será el Bm. Cañiza, penúltimo clasificado con tan solo dos puntos y un partido ganado en todo lo que va de temporada hasta el momento. Uno de los peligros del equipo visitante estará en Allan Magno de Lima, séptimo máximo goleador del grupo A con 61 goles en nueve jornadas, una media de 6,78 tantos por encuentro.

Hockey patines F. OK Liga Iberdrola, jornada 7: Bigues i Riells-HC Coruña (Bigues i Riells, hoy, 20.00 horas). Con dos victorias en los últimos tres partidos, el HC Coruña atraviesa su mejor momento de la temporada. El equipo herculino viaja este fin de semana hasta cataluña para medirse a un Bigues i Riells al que aventaja en tres puntos en la tabla clasificatoria. Se trata de un equipo con más de treinta años de historia en los que ha conseguido levantar tres títulos: un Campeonato de España y dos Ligas Catalanas.

Partido entre el HC Coruña y el Mieres Patricia G. Fraga

Hockey patines M. OK Plata, jornada 5: Jolaseta-CDM (Getxo, hoy, 19.30 horas). Todavía no conoce la derrota el Compañía de María esta temporada en OK Plata. Sin embargo, tan solo han sido capaces de sumar una victoria en cuatro partidos, algo que intentarán remediar esta misma tarde en su visita al Jolaseta vasco, penúltimo clasificado del grupo Norte con cero puntos.

Hockey patines M. OK Plata, jornada 5: Dominicos-Sant Cugat (Monte Alto, hoy, 19.30 horas). Duelo de la zona noble hoy en Monte Alto. Dominicos y Sant Cugat están empatados a siete puntos en la tercera plaza del grupo Norte, por lo que este duelo podría servir para que uno de ellos se distanciara del otro en la tabla.

Hockey patines F. OK Plata, jornada 7: Cambre-Tres Cantos (Os Campóns, mañana, 11.00 horas). Sigue buscando su primera victoria del curso el Cambre, que recibe mañana en Os Campóns al Tres Cantos. Se trata de un rival de media tabla que ha sumado siete puntos en seis jornadas hasta ahora.

Hockey patines F. OK Plata, jornada 7: Ponteareas-Marineda (Ponteareas, mañana, 12.00 horas). Derbi gallego el que medirá a Ponteareas y Marineda este domingo. Las coruñesas quieren seguir líderes de OK Plata una semana más, pero para ello deberán imponerse al equipo pontevedrés a domicilio. El Ponteareas se encuentra actualmente en la zona baja de la tabla, con tan solo cuatro puntos en su casillero.

Cony Urbina, Mar Franci, Alba Garrote e Isa Barros, del Marineda, celebran un gol Germán Barreiros

Voleibol. Primera Femenina, jornada 7: Getxo-Ciudad de A Coruña (mañana, Fadura, 11.30). El Ciudad de A Coruña defiende el liderato en la pista del Getxo, cuarto clasificado, con cuatro puntos menos que el conjunto del colegio Calasancias.

Voleibol. Primera Femenina, jornada 7: Oleiros-Emeve (hoy, Valle Inclán, 16.30). El CV Oleiros encara un excelente oportunidad para conseguir su segunda victoria de la temporada, ya que recibe al colista, el filial del Emeve lucense, único de los doce equipos de la competición que cuenta sus partidos por derrotas.

Voleibol. Primera Masculina, jornada 7: Oleiros-Sporting CV Soria (hoy, Valle Inclán, 19.30). Partido por todo lo alto en polideportivo Valle Inclán: el anfitrión, segundo clasificado, recibe al líder, un conjunto soriano que solamente ha perdido un partido (lleva siete, uno más que el coruñés) y aventaja seis puntos al CV Oleiros.

Hockey patines. OK Liga Bronce, jornada 8: Liceo B-Rochapea (hoy, Elviña 2, 18.00). El filial verdiblanco intentará sumar su tercera victoria de la temporada en el duelo contra el Rochapea vasco, equipo que le aventaja en tres puntos.

Hockey patines. OK Liga Bronce, jornada 8: CDM-Oleiros (mañana, Elviña 2, 12.45). El Compañía de María busca rentabilizar el facto pista para sorprender al Oleiros, que se presenta en Elviña como quinto clasificado, a tres puntos del segundo y con media docena de margen sobre el conjunto de la plaza de Portugal.