La cadete Marta Fraga da al Maxia coruñés un nuevo éxito europeo

Marta Fraga, en lo alto del podio de la Copa de Europa World Skate Europe

Continúan los éxitos del CPA Maxia, que el pasado fin de semana se desplazó a Matosinhos (Portugal) para disputar la Copa de Europa de patinaje artístico, con tres medallas más para el botín de una de sus mejores temporadas en las que ya destacaban los títulos de campeón de Europa sénior de Lucas Yáñez y de subcampeón del mundo júnior de Unai Cereijo. La cadete Marta Fraga une su nombre al de sus compañeros como campeona de la Copa de Europa mientras que Martina Alonso fue segunda en infantil y Raúl Sánchez, bronce en juvenil.

Marta Fraga ya era uno de los grandes talentos de la factoría Rosa García, pero no acababa de tener un gran resultado a nivel internacional que refrendara el gran futuro que tiene por delante. En Matosinhos, la coruñesa finalizó en tercera posición el programa corto, aunque la igualdad era máxima entre las tres primeras ya que la lusa Joana Veiga firmó 51.48 puntos por los 51.08 de la también española Daniela Aragonés y los 51.01 de la del Maxia. El largo lo decidiría todo y Fraga pasó de la tercera a la primera posición para proclamarse campeona con un total de 115.09, superando los 114.33 de la portuguesa Veiga y los 110.45 de la italiana Cecilia Ragozzino, que fue la mejor en este segundo ejercicio.

También fue máxima la igualdad en la categoría infantil femenina en la que ganó la local Carolina Barroca con 62.90 puntos por los 62.14 de otro de Martina Alonso, con la española Marta Aznar cerrando el podio con 58.83. En juvenil femenino ganó con autoridad el español Andoni Ibarra (89.22) por delante del italiano Samuele Menghi (66.98) y del también coruñés Raúl Sánchez, con 65.17 pese a contar con dos puntos de penalización.