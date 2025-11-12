Doblete de Sara del Castillo e Inés Poncela en el Nacional sub-17

Inés Poncela y Sara del Castillo, con su entrenador Rubén Espinosa y su compañera Maia Freire Cedida

Sara del Castillo con la medalla de oro e Inés Poncela con la de plata. El Club del Mar de San Amaro acaparó el podio del Campeonato de España sub-17 de bádminton que se disputó el pasado fin de semana en el pabellón del Congost de Granollers, donde se dieron cita las principales promesas del país, un total de 167 deportistas que dieron un gran espectáculo confirmando el excelente estado de forma del bádminton base nacional. Y entre esas futuras estrellas están las dos jugadoras coruñesas, que además se alzaron con la plata en el torneo de dobles.

La competición se inició el pasado viernes con las primeras rondas que sirvieron para definir los cuadros de cuartos de final de las pruebas individuales y los de octavos en el caso de las de dobles. El sábado continuó la competición con una jornada vibrante de partidos muy disputados que desembocaron en las semifinales de las cinco modalidades. Y ya el domingo quedó reservado para las finales, que no defraudaron y ofrecieron encuentros de enorme calidad técnica y emoción.

En el cuadro de individual femenino, con duelo fratricida incluido en el que Sara del Castillo, que defendía título, tuvo que emplearse a fondo para doblegar a su compañera de club Inés Poncela en una final de gran intensidad. El duelo se resolvió por 20-22, 21-14 y 21-18 tras 45 minutos de juego, con Del Castillo remontando un primer set adverso para conquistar el oro nacional.

Después, y sin apenas descanso, ambas volvían a la pista para disputar la final de dobles femeninos ante la pareja local formada por Gloria Rodríguez y Noelia López. No pudo ser y las favoritas número uno del ranking nacional cayeron derrotadas en dos sets.