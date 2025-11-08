¿Qué partidos hay hoy? Guía del fin de semana del deporte coruñés

Jugada del partido entre el OAR y el Nava en la Copa del Rey Carlota Blanco

Dieciséis equipos coruñeses y de su área entran en acción entre hoy y mañana en las diferentes competiciones nacionales, un fin de semana en el que destacan dos derbis: el Marineda-Raxoi de hockey patines y el Maristas-Cortegada de baloncesto.

Hockey patines

OK Plata masculina. Reus B-Dominicos (Palau D’Esports, sábado 12.30 horas). El conjunto de la Ciudad Vieja visita al filial rojinegro en un escenario histórico del hockey. Con dos victorias seguidas y 6 puntos, los coruñeses quieren mantenerse en la parte alta de la clasificación a costa de un equipo que suma uno menos, cinco, y que tiene a Roger Fargas como goleador destacado.

OK Liga Iberdrola. HC Coruña-Las Rozas (Palacio de los Deportes de Riazor, sábado 17.00 horas). Tercer duelo directo para el equipo dirigido por Stanis García, que ganó el primero y perdió el siguiente, por lo que espera no fallar en casa para dedicarle la victoria a Berta Ribas, operada esta semana. Las coruñesas, con 3 puntos, están fuera de la zona de peligro que marca precisamente el conjunto madrileño, con uno menos.

OK Liga masculina. GEiEG-CDM (Lluís Bachs, sábado 20.00 horas). El equipo colegial, séptimo con cinco puntos, visita al gerundense, octavo con cuatro. Máxima igualdad. El GEiEG, un club que llegó a estar en la OK Liga, es un recién ascendido ante el que los coruñeses, impulsados las últimas semanas por Pablo Cancela, quieren seguir creciendo.

OK Bronce. Traviesas-Liceo B (Carmen, sábado 20.00 horas). Derbi Vigo-Coruña en el que los verdiblancos necesitan sacarse la espina de la semana pasada, cuando perdieron en casa contra un Telecable Gijón de la parte baja de la clasificación, de la que, con solo 4 puntos, quieren escapar. Los vigueses ocupan una cómoda sexta plaza con 9.

OK Bronce. Oviedo Roller-CDM B (Villafría, sábado 20.00 horas). Complicada misión para el filial del Compañía de María, que visita al líder invicto de la categoría. Los coruñeses, que la semana pasada perdieron en Mieres, tendrán delante no solo al equipo que suma seis victorias en otros tantos partidos, pleno de 18 puntos, sino el que de largo ha marcado más goles, con 38. Los colegiales se encuentran en la zona media de la tabla, octavos.

OK Plata femenina. Raspeig-Cambre (San Vicente de Raspeig, sábado 20.15 horas). Partido complicado. Porque es el viaje más largo del curso. Y por la diferencia que hay entre unas y otras en la clasificación. Las valencianas son quintas con 10 puntos, cada vez más asentadas en la categoría. Las coruñesas son colistas, pero creciendo cada semana en busca de estrenar su casillero.

OK Bronce. Oleiros-Mieres (A Rabadeira, sábado 20.30 horas). La derrota de la semana pasada en el derbi provincial en Carballo hace que los oleirenses se refugien en su feudo, donde cuentan con Martín Payero, para recibir al Mieres. Con 10 y 9 puntos respectivamente, el duelo es por no perder los puestos de cabeza.

OK Plata femenina. Marineda-Raxoi (Agra, domingo 12.00 horas). Derbi y duelo entre candidatos al ascenso a la máxima categoría. El partido lo tiene todo. El Marineda viene de empatar contra el Tres Cantos, un tropiezo inesperado, y el Raxoi, que el curso pasado estaba en la OK Liga, se impuso en la última jornada al Alcalá. Ambos tienen 13 puntos, pero con más goles, 25, para las coruñesas.

Rugby

División de Honor. El Salvador-CRAT Rialta (Pepe Rojo 1, sábado 17.30 horas). El CRAT vuelve a la acción, tras no jugar la pasada semana, contra el peor rival posible, el líder e intratable El Salvador vallisoletano. En el estadio Pepe Rojo, uno de los templos del rugby español, se enfrentan un momento dulcísimo y uno de dudoso, ya que las jugadoras de Artime y Chorny acumulan dos derrotas seguidas, ambas dando una imagen muy mejorable. Enfrente, un Chami que cuenta sus partidos por triunfos y bonus ofensivos. Y con una diferencia de puntos que asusta: 222 a favor y únicamente 44 en contra.

Balonmano

Primera Nacional. Reconquista-Culleredo (As Travesas, sábado 20.00 horas). Oportunidad para el Culleredo de lograr su quinto triunfo liguero del curso, en la pista de un rival vigués al que aventaja en dos puntos.

División de Honor Plata. Benidorm-OAR Coruña (l’Illa de Benidorm, domingo 12.00 horas). Duelo de diez en Benidorm. El OAR juega en la pista del Benidorm, su partido correspondiente a la octava jornada, al que ambos contendientes llegan con diez puntos en su casillero. En principio, el conjunto alicantino llega en mejor momento, ya que suma tres victorias consecutivas, en tanto que el coruñés ha ganado dos de sus últimos tres encuentros ligueros y, entre semana, cayó eliminado, tras una prórroga y en San Francisco Javier, de la Copa del Rey.

Baloncesto

Liga Femenina 2. Maristas-Cortegada (Maristas, domingo 12.30 horas). El polideportivo de Maristas acoge un derbi gallego clásico en los últimos años, en el que en esta ocasión se miden el cuarto clasificado, el equipo herculino, y el sexto, el arousano, aunque ambos con el mismo balance (4-1). Y los dos una semana después de sufrir su primera derrota del curso. El Maristas cayó en la pista del ADBA avilesino, por 69-63, en un partido donde las de Fer Buendía fueron a remolque durante prácticamente los 40 minutos. El Cortegada, por su parte, fue doblegado en casa por el Barakaldo (53-56).

Voleibol

Primera División masculina. Oleiros-Haris (Valle Inclán, sábado 16.30 horas). El Oleiros encara un partido en principio muy asequible, la visita del Haris tinerfeño, al que tiene siete puestos y siete puntos por debajo. Una gran oportunidad para seguir sumando lo máximo posible para no perder comba con el dúo de cabeza, el Sporting Soria y el Covandonga, que además se miden en Los Pajaritos.

Superliga femenina 2. Zalaeta-Arona (Barrio de las Flores, sábado 17.30 horas). El Zalaeta busca en su cancha el bálsamo para la herida (3-0) de la pasada semana en la pista del líder, el Santa Cruz tinerfeño. Otro equipo de la isla, el Arona, podría pagar los platos rotos del plantel entrenado por Jorge Barrero, que se presenta a la cita con siete puntos, solamente uno más que su sexto rival del curso, que la semana pasada superó por 3-1 al Voleyourense. Las coruñesas harán doblete porque el domingo recibirán al VP Madrid (12.00 horas).

Primera División femenina. CD Aule-Calasancias (Universitario FCAFD, sábado 18.00 horas). El Ciudad de A Coruña, que en la quinta jornada venció por 3-1 al Oviedo y está a un punto del liderato, visita a uno de los conjuntos situados en la zona baja, el Aule leonés, que acumula solo cuatro puntos.

Primera División Femenina. Oleiros-Getxo Etori (Valle Inclán, sábado 19.00 horas). El CV Oleiros afronta un, sobre el papel, complicado compromiso, ya que se mide al quinto clasificado, el Getxo Etori vasco, que le aventaja en once puntos. Uno solo tiene el conjunto coruñés, que hace una semana rascó un set en la pista del sexto de la tabla, el Xuvenil Teis.