O Noso Deporte

Meritoria séptima plaza de Irene Blanco en el Europeo sub-23

La levantadora coruñesa compitió en la cita de Albania poco más de un mes después de padecer Covid

Redacción
02/11/2025 21:32
Irene Blanco, antes de competir en el Europeo sub-23 de Albania
CH Coruña

Irene Blanco, levantadora del CH Coruña compitió este domingo en el Europeo sub-23 que acoge Durres (Albania), adonde acudió después de haber sufrido una infección por Covid hace poco más de un mes, lo que le obligó a guardar cama durante algo más de una semana. 

Así pues, la opciones de éxito de la coruñesa en la categoría 77 kilos se redujeron más que notablemente, ya que la enfermedad coincidió con el periodo planificado para los entrenamientos más duros de la preparación. 

El objetivo real era realizar una competición buena dentro de sus posibilidades, e Irene cumplió. En la modalidad de arrancada realizó dos intentos válidos con 85 y 89 kilos, fallando por poco 93, lo que supuso el séptimo puesto de esta modalidad. En dos tiempos sus pesos fueron 105 y 110, fallando el último con 115. Finalizó en un meritorio séptimo puesto en el total olímpico. 

A lo más alto del podio se encaramó la italiana Genna Toko. La ucraniana Iryna Dobrovska se colgó la medalla de plata y la inglesa Isabella Brown, el bronce. 

La otra haltera del CH Coruña presente en Durres, Ruth Fuentefría, fue quinta y sexta, en la víspera, en su caso en la categoría de 48 kilos.

