¿Qué partidos se juegan este fin de semana en A Coruña?

Pablo Togores da indicaciones a los jugadores del Dominicos Germán Barreiros

Sin OAR ni CRAT, la agenda del fin de semana de los equipos coruñeses en ligas nacionales se centra en hockey sobre patines, baloncesto, voleibol y balonmano, aunque con más partidos lejos de A Coruña que en casa.

Hockey patines

OK Liga Iberdrola. Sant Cugat-HC Coruña (19.45 horas). Otro partido clave para el conjunto que dirige Stanis García después de sumar la semana pasada sus primeros tres puntos del curso al imponerse al Mieres en el duelo de colistas. Esta jornada visita este sábado a otro de los equipos de la zona baja, un Sant Cugat que sigue con cero puntos en la tabla. El equipo coruñés se reencontrará con Cris Diz, una de las jugadoras que el año pasado jugaba en las filas herculinas.

OK Plata femenina. Tres Cantos-Marineda (18.00 horas). El líder de la categoría sigue su camino buscando su quinta victoria en la quinta jornada de la competición. Las coruñesas visitan este sábado al Tres Cantos, un equipo que se estrena en la categoría y que solo ha sido capaz de ganar uno de sus partidos, frente al Rochapea. En principio dos polos opuestos, con el conjunto de Nelson Obelleiro lanzado, aunque empatado al frente de la tabla con el Gatika.

OK Plata masculina. Dominicos-Tordera (Monte Alto, 18.00 horas). Segundo partido en casa para el Dominicos, que llega al encuentro con el espaldarazo de su primera victoria del curso lograda la semana pasada en Alpicat. El Tordera realiza su segunda visita seguida a A Coruña. En la primera cayó en Elviña frente al CDM y el turno será este sábado en Monte Alto. Los catalanes no saben todavía lo que es ganar.

Marineda no baja el ritmo con otra goleada y Dominicos se estrena en la OK Plata Más información

OK Plata masculina. CDM-Sant Cugat (Elviña II, 19.30 horas). Duelo de invictos entre el Compañía de María, que lleva una victoria y un empate, y el Sant Cugat, que suma dos victorias en los dos primeros partidos de la competición, igual que Vic y Lloret, que mandan en la clasificación. El gran momento de Pablo Cancela, liderando un grupo de jóvenes que ya suman experiencia, sirve a los coruñeses para confiar en un buen resultado este sábado ante un conjunto catalán que goleó al Jolaseta y la semana pasada se impuso por la mínima al GEiEG.

OK Bronce. Derbi provincial y dos duelos de coruñeses contra asturianos. La jornada en la OK Bronce empieza este sábado en el Carballo Calero donde el Escola Lubiáns recibe al Oleiros (20.00 horas), dos equipos empatados a diez puntos en la parte alta de la clasificación. A la misma hora, en Mieres, el CDM B intentará recuperar la senda del triunfo después de un empate y una derrota. Ya para el domingo y en Elviña II (12.30 horas) el filial del Liceo recibe al Telecable. Los verdiblancos intentarán mantener su buena racha frente a un conjunto asturiano que solo suma un punto.

Alba Quirós, del Zalaeta, remata de espalda en el partido contra el Leganés Patricia G. Fraga

Voleibol

Superliga 2 femenina. Santa Cruz Cuesta Piedra-Zalaeta (18.00 horas). Visita del Zalaeta al líder destacado del grupo con 12 puntos, cuatro victorias en cuatro partidos en los que solo ha cedido un set. Las coruñesas, que habían ganado las dos primeras jornadas, perdieron la semana pasada en casa frente al Leganés y ya habían cedido la anterior, aunque por la mínima ante el Madrid Chamberí, por lo que quieren evitar la tercera derrota seguida.

Primera División femenina. El sábado, turno para el Oleiros (19.15 horas), que todavía busca su primera victoria y le tocará hacerlo en la pista del Xuvenil Teis de Vigo. El domingo, el Calasancias juega en casa (Barrio de las Flores, 12.00 horas) contra un CV Oviedo ante el que no quiere perder el ritmo de los de cabeza, asentado en la tercera posición de la tabla.

Primera División masculina. Tercero (Oleiros) contra cuarto (Covadonga) empatados a nueve puntos. Duelo en la cumbre (17.00 horas) entre dos equipos que aspiran al máximo en la categoría. Los coruñeses llegan reforzados porque la semana pasada se impusieron con claridad al Arona, segundo clasificado. También ganaron los asturianos, aunque en su caso a uno de los equipos de abajo. La victoria, por tanto, tendrá premio doble.

Jugada de un partido del Maristas Javier Alborés

Baloncesto

Liga 2 femenina. ABDA-Maristas (20.00 horas). El Maristas defiende el liderato y su condición de invicto (ya solo quedan el equipo coruñés y el Cortegada con pleno de triunfos) en una pista complicada como la avilesina. El asturiano empezó la competición con tres victorias y no fue hasta la semana pasada cuando cedió su primera derrota. Fue a domicilio contra el Ibaizabal, otro duelo entre dos de los equipos llamados a estar arriba. Las de Fernando Buendía estarán exigidas al máximo, pero con el impulso de las buenas sensaciones de las semanas pasadas.

Los fichajes ya deciden para Maristas Más información

Balonmano

Primera nacional masculina. Culleredo-Luceros (Tarrío, 19.30 horas). El equipo coruñés todavía ve de lejos la zona de peligro, pero para seguir metiendo colchón de por medio son muy importantes los partidos de casa y más contra rivales a priori asequibles como el Luceros que este sábado visita la pista cullerdense. Los dos equipos llegan tras dos derrotas seguidas, pero con los pontevedreses con dos puntos más, ocho por los seis de los locales, que de ganar se pondrían a la par con sus rivales en la zona media de la tabla.