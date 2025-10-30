Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte

Riazor acoge el domingo el XXVII Teresa Herrera

Más de 120 deportistas de varias Comunidades compiten en una prueba del sector Oeste del Nacional

Esther Durán
30/10/2025 16:52
Imagen de una pasada edición del Trofeo Teresa Herrera
Imagen de una pasada edición del Trofeo Teresa Herrera
Patricia G. Fraga

El Palacio de Deportes de Riazor acogerá este domingo el XXVII Trofeo Teresa Herrera, que reunirá a más de 120 judokas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y forma parte del sector Oeste del Campeonato de España Absoluto 2025. 

El Ayuntamiento de A Coruña colabora con la Federación Gallega de Judo y D.A., que organiza, en nombre de la Real Federación Española, el XXVII Trofeo Teresa Herrera, con el Palacio de Riazor como escenario y las 9.30 como hora de inicio. La entrada es gratuita hasta completar aforo. 

El torneo forma parte del Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto 2025, clasificatorio para la fase final nacional y puerta de entrada al circuito internacional. 

El equipo gallego competirá con 58 deportistas, de los cuales 24 pertenecen a clubes de A Coruña y su área metropolitana, entre ellos el JC Coruña, el Shiai, el FIBRA, el Bitácora, el Oleiros, el Bergantiños o el Culleredo. 

Las finales están previstas para el mediodía, y una hora después tendrá lugar la entrega de medallas y trofeos, en la que participará el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, junto con representantes de la Federación Gallega de Judo y la Xunta de Galicia. 

El Gobierno municipal de Inés Rey continúa reforzando su compromiso con el deporte y la organización de grandes eventos regionales y nacionales, consolidando la ciudad como referente deportivo y promoviendo disciplinas que representan valores de esfuerzo, igualdad y superación personal. 

La XXVII edición del Teresa Herrera también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Federación Gallega de Judo (fgjudo), de 9.30 a 13.00 horas. 

Te puede interesar

Antonio Hidalgo, en un partido con el Deportivo

Hidalgo, sancionado, verá el Sámano-Dépor desde la grada
Xurxo Gómez
El Ibercaja Estadio, campo provisional del Real Zaragoza, el primero completamente desmontable en el que jugará el Deportivo

Jugando en Legoland
Lois Novo
El ideal gallego

El exdeportivista Alejandro Arribas compra el equipo de Kevin y Diego
Esther Durán
Imagen del último duelo de fase regular liguera entre el Liceo y el Igualada

El séptimo rival liguero del Liceo, en vías de volver por sus fueros
Redacción