Riazor acoge el domingo el XXVII Teresa Herrera

Imagen de una pasada edición del Trofeo Teresa Herrera Patricia G. Fraga

El Palacio de Deportes de Riazor acogerá este domingo el XXVII Trofeo Teresa Herrera, que reunirá a más de 120 judokas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y forma parte del sector Oeste del Campeonato de España Absoluto 2025.

El Ayuntamiento de A Coruña colabora con la Federación Gallega de Judo y D.A., que organiza, en nombre de la Real Federación Española, el XXVII Trofeo Teresa Herrera, con el Palacio de Riazor como escenario y las 9.30 como hora de inicio. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El torneo forma parte del Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto 2025, clasificatorio para la fase final nacional y puerta de entrada al circuito internacional.

El equipo gallego competirá con 58 deportistas, de los cuales 24 pertenecen a clubes de A Coruña y su área metropolitana, entre ellos el JC Coruña, el Shiai, el FIBRA, el Bitácora, el Oleiros, el Bergantiños o el Culleredo.

Las finales están previstas para el mediodía, y una hora después tendrá lugar la entrega de medallas y trofeos, en la que participará el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, junto con representantes de la Federación Gallega de Judo y la Xunta de Galicia.

El Gobierno municipal de Inés Rey continúa reforzando su compromiso con el deporte y la organización de grandes eventos regionales y nacionales, consolidando la ciudad como referente deportivo y promoviendo disciplinas que representan valores de esfuerzo, igualdad y superación personal.

La XXVII edición del Teresa Herrera también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Federación Gallega de Judo (fgjudo), de 9.30 a 13.00 horas.