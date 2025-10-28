Ruth Fuentefría, sexta en su vuelta a la élite internacional en el Europeo sub-23

Ruth Fuentefría Javier Alborés

Ruth Fuentefría volvió a pisar una tarima internacional después de casi dos años con una sexta posición en la categoría de menos de 48 kilos del Campeonato de Europa sub-23 de halterofilia que se está disputando en Durres (Albania). La deportista del CH Coruña, medallista en categoría júnior, sufrió una grave lesión en el codo que le lastró durante meses, por lo que su único objetivo en esta nueva cita era disfrutar.

Fuentefría arrancó la competición en la modalidad de arrancada. El primer intento sobre 69 kilos fue nulo, por lo que salió con la presión en el segundo de levantar la barra por encima de su cabeza en el segundo con el mismo peso, que sí fue válido y fue finalmente la marca con la que se quedó, porque en el tercero falló sobre 71. Le valió para ser quinta, algo lejos del podio, ya que se quedó a 4 kilos de los 73 de la turca Gamze Altum. La campeona fue la española Marta García con 77.

En dos tiempos, la actuación de la carballesa fue al revés. Empezó con los levantamientos válidos, primero en 77, después en 80 kilos, pero ya no pudo con los 82. El podio ya quedó más lejos, con una marca de 92 (Marta García fue cuarta con 89) mientras que la campeona, la turca Altum, se fue hasta los 100.

Fue una marca que le dio el título de campeona de total olímpico a la deportista otomana con 173 kilos, uno por delante de la rusa Elizabeta Zhatkina. Con 166 se aseguró el podio la española García mientras que la coruñesa finalizó sexta con 149 kilos.

El domingo Irene Blanco completará la actuación coruñesa con su participación en la categoría de más de 77 kilos.