Guía de los equipos coruñeses durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Fin de semana, una vez más, plagado de jornadas deportivas para los equipos coruñeses de ligas nacionales. Maristas y Marineda buscarán mantener sus lideratos, mientras que otros, como Cambre, Dominicos o HC Coruña tratarán de lograr su primera victoria del curso durante este fin de semana.

Hockey M. Reus-CDM (sábado, 12.30 horas). Primera salida para un Compañía de María que la semana pasada se estrenó con una victoria por 6-3 contra el Tordera en casa. Por su parte, el Reus empató a tres goles con el Geieg.

Hockey F. Alcorcón-Cambre (sábado, 17.00 horas). El Cambre quiere empezar a sumar en la temporada 2025-26 y tratará de hacerlo hoy contra un Alcorcón que viene de caer por un ajustado 7-6 contra el imbatido Gatika.

Voleibol M. Oleiros-Arona (sábado, Valle Inclán, 16.30 horas). El Oleiros recibe este sábado en el Valle Inclán al líder de Primera Nacional como es el Arona. Los del área metropolitana acumulan ya seis puntos, tres menos que sus rivales de esta jornada.

Baloncesto F. Barakaldo-Maristas (sábado, 17.00 horas). El equipo colegial quiere seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria de su grupo de Liga Femenina 2 una semana más. Para ello deberá superar en el colegio a un Barakaldo que suma dos derrotas en las tres primeras jornadas ligueras. El equipo de Fer Buendía ganó de manera holgada a Tarragona en la jornada inicial y sufrió un poco más contra Mataró y Manresa, pero consiguió sacar adelante ambos compromisos.

Hockey F. HC Coruña-Mieres (sábado, Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). Cuarta jornada de OK Liga Iberdrola y cuarta oportunidad para el HC Coruña de empezar a sumar. Será la mejor para las herculinas de hacerlo, ya que reciben en el Palacio a un Mieres que tampoco ha sumado y que ocupa el farolillo rojo de la tabla.

Voleibol F. Zalaeta-Leganés (sábado, Barrio de las Flores, 17.30 horas). Primera prueba de fuego para un Zalaeta que estrenó el casillero de derrotas la semana pasada. Leganés es uno de los equipos más potentes del grupo y tratará de superara a las coruñesas en la clasificación con una victoria en el Barrio de las Flores. El Zalaeta empezó la temporada 2025-26, una complicada a nivel de construcción de plantilla, con dos triunfos e intentará conseguir esta tarde el tercero contra un hueso duro de roer como es cada año el equipo del Sur de Madrid.

Hockey M. Ordes-Liceo B (sábado, 19.30 horas). Difícil salida para el filial del Liceo, que se mide a un Ordes que cuenta sus partidos por victorias y tan solo ha concedido siete goles en lo que va de temporada. Los verdes intentarán sumar su segundo triunfo.

Voleibol F. Oleiros-Curtidora (sábado, Valle Inclán, 19.30 horas). Duelo de necesidades para Oleiros y Curtidora. Las oleirenses todavía no han sumado, mientras que sus rivales de este fin de semana cuentan con tan solo un punto en su casillero. Un partido que puede ayudar a revertir esta situación a ambos equipos.

Voleibol F. Sestao-Ciudad de A Coruña (sábado, 19.30 horas). Primero de los dos compromisos ligueros que tiene el Rehermann Ciudad de A Coruña este fin de semana. Las herculinas aprovecharon su viaje a tierras vascas para disputar los partidos correspondientes a las jornadas 3 y 4 en un mismo fin de semana. El primero de ellos será contra el líder invicto, el Sestao, a quien buscarán superar en la tabla.

Balonmano M. Teucro-Culleredo (sábado, 20.00 horas). Derbi gallego en la Primera Nacional masculina. El Culleredo, décimo clasificado, visita a un Teucro que es cuarto y que viene de perder hace una semana contra el Novás por un contundente 34-18.

Hockey M. Oleiros-Santutxu (sábado, A Rabadeira, 20.30 horas). Partido, a priori, asequible para el Oleiros, que recibe en A Rabadeira al Santutxu. El equipo bilbaíno tan solo ha sido capaz de cosechar dos puntos en el inicio liguero y es tercero por la cola.

Rugby F. CRAT-Getxo (domingo, Elviña, 12.00 horas). El CRAT cayó por 17-10 hace una semana contra Olímpico de Pozuelo y cuenta con una derrota y un triunfo en su casillero. Este domingo intentará volver a sumar contra el Getxo que viene de ganar de manera clara al Sant Cugat por 28-7.

Hockey F. Marineda-Oviedo Roller (domingo, Agra I, 12.00 horas). También quiere mantener su liderato el Marineda en un partido, a priori, sencillo para las coruñesas, que reciben a un Oviedo que todavía no ha estrenado su casillero este curso.

Voleibol F. Ekialde-Ciudad de A Coruña (domingo, 12.30 horas). El segundo enfrentamiento del fin de semana para el Ciudad de A Coruña llegará menos de 24 horas después del anterior. Tras medirse al Sestao el sábado por la tarde, harán lo propio con el Ekialde el domingo por la mañana. El equipo vasco apenas ha sido capaz de sumar dos puntos en lo que va de temporada con una victoria en el quinto set contra el CD Aule.

Hockey M. CDM B-Lubiáns (domingo, Elviña II, 12.45 horas). El pabellón de Elviña II acoge este domingo un derbi caliente entre el filial del Compañía de María y el Escola Lubiáns carballés. Ambos equipos llegan empatados a siete puntos en la zona noble de la clasificación, en la que intentarán mantenerse después de esta jornada.

Hockey M. Alpicat-Dominicos (domingo, 16.10 horas). Tras caer en la primera jornada por 2-3 contra Mataró, el Dominicos buscará este domingo sus primeros puntos de la temporada 2025-26 contra un Alpicat que hace siete días cayó de forma clara por 6-2 en casa del HC Lloret.