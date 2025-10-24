El espectáculo del Dragon Boat llega este sábado a las aguas coruñesas

Presentación de la regata Carlota Blanco

Asturias Dragon Boat de Corvera, es el gran favorito en la espectacular cita que tiene programado el concepto A Coruña Nautical Festival para este sábado al socaire del legendario dique de abrigo Pedro Barrié de la Maza: el Cidade da Coruña de Piragüismo, para el que ya están confirmados 46 dragones boat 12 con medio millar de palistas en los que serán mayoría las mujeres, con el 65%. Si el pasado fin de semana la ciudad herculina acogía a la competición femenina de vela Isabel Zendal, que es el segundo deporte olímpico más laureado… ahora le toca el turno al piragüismo que es el primero en el medallero. La competición de vela, la organizó el Real Club Náutico de La Coruña y en piragüismo será el Club Náutico Marina Coruña. Los dos grandes clubs náuticos herculinos, al servicio de los dos deportes olímpicos más laureados de España.

En la tarde del viernes la importante cita deportiva era presentada en las modernas instalaciones del Club Náutico Marina Coruña, acto que presidió Gonzalo Castro y Manuel Vázquez… participando también en el acto las tripulaciones femeninas de los clubes Bolboreta y Auga. Se confirmó que el pontevedrés José María Pazos, hombre fuerte de la clase Dragón en España, será el Director de Regata, y que el coruñés Antonio Romero ha sido nombrado Juez Principal de la competición. Hay que hacer constar que Romero es actualmente el presidente del Colegio de Jueces y Jurados del piragüismo gallego.

Las tandas comenzarán a la diez de la mañana con una longitud de 200 metros, en cinco calles que se han montado paralelas al Dique Barrie. Los equipos que competirán en la serie de apertura serán: Cabanas, Ría de Aldán, Olívico de Vigo y Auga de La Coruña; que componen la primera serie de Mixto Veterano… tras ellos la segunda con Dragones Rías Baixas de Pontevedra, Asturias Dragón Boat y Folixa de As Pontes. A partir de esta hora se sucederán por este orden las tandas de Mixtos Senior, Mujer Veterana, Open Veterano, Mujer Senior, Open Senior, Paradragón y finalmente BCS (Breast Cancer Survivors), en la que competirán Bolboretas de La Coruña, Cidade de Lugo y Folixa de As Pontes. Tras esta última competición, se procederá a la ceremonia de clausura, así como a la entrega de premios, en Marina Coruña.

El club de piragüismo con mayor representación en aguas de la ría coruñesa, será el Cabanas KDM con 42 palistas, seguido por el Bolboretas con 36… de los cuales son chicas 35. El gran favorito, el Asturias Dragon Boat de Corvera ha desplazado un total de 32 palistas. Todo preparado en las instalaciones de Marina Coruña para poder presenciar el espectáculo de moda, el de los dragones 12 Boat: el segundo capitulo de A Coruña Náutical Festival.