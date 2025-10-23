Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte

El Judo Club Coruña celebra su 50 aniversario con una gran cena

Esther Durán
23/10/2025 13:40
Cartel de la cena del Judo Club Coruña por el 50 aniversario
Cartel de la cena del Judo Club Coruña por el 50 aniversario

El Judo Club Coruña celebra el próximo 22 de noviembre sus particulares ‘bodas de oro’. Lo hará con una cena en el restaurante Leirón del Casino Sporting Club que comenzará a las 21.00 horas y con un menú cerrado que los asistentes podrán disfrutar por un precio de 42 euros por persona.

Este gimnasio nació en 1975 en A Coruña de la mano de Bernardo Romay y María Nieves Vales y lleva impartiendo clases de artes marciales y formando a deportistas durante medio siglo. Con un gran profesorado titulado y atención tanto grupal como personal, en él se pueden realizar actividades relacionadas con esta disciplina como Aikido, Iaido, Jiu-Jitsu, Judo o Kárate. Todas ellas están enfocadas a la preparación física (cardiovascular, con máquinas de peso selectivo, peso libre, musculación y pilates) así como preparación física específica para oposiciones. 

Cena Judo Club Coruña
Cena Judo Club Coruña
Cedida

