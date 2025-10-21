O Casino acolle este domingo o VIII Campionato Galego de Mus
O Palacio dos Deportes de Riazor acolleu este luns a presentación do VIII Campionato Galego de Mus, que se celebrará esta fin de semana na nosa cidade con 171 parellas chegadas de toda a Comunidade, clasificadas ao longo do ano en distintos torneos locais.
O torneo está organizado pola Federación Galega de Mus, coa colaboración da Asociación Amigos do Mus da Coruña (AAMC), e conta co apoio do Concello da Coruña.
A competición desenvolverase no Casino, onde terá lugar a inauguración oficial o venres 24 , ás 19.45 horas. A fase final da competición celebrarase o domingo 26, entre as 12.30 e as 14.00 horas.
No acto de presentación participou o concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, quen destacou “a aposta do Concello por apoiar eventos que, como este campionato, contribúen a manter vivas as tradicións culturais e deportivas da nosa terra, ao tempo que atraen persoas de toda Galicia e dinamizan a cidade durante a fin de semana”.
Así mesmo, estiveron presentes representantes da Federación Galega de Mus e da AAMC, que agradeceron o respaldo institucional e o apoio loxístico por parte do Concello.
O goberno municipal reafirma así o seu compromiso coa promoción do deporte e da cultura popular, favorecendo que A Coruña sexa escenario de eventos que combinan participación, tradición e dinamización social e económica.