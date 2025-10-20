Iván Ares acaba segundo en su regreso a la competición en el Rally San Froilán

Iván Ares celebra la segunda posición en el podio del Rally San Froilán Nacho Carballeira

Iván Ares volvió a ponerse al volante del Toyota GR Yaris Rally2 para competir este fin de semana en el Rally San Froilán, prueba disputada en Lugo y que puso punto final al Campeonato Gallego con el triunfo de Víctor Senra. El piloto de Carral, acompañado por Javier Martínez, acabó en su segunda posición en el que era su regreso a la competición más de un año después y fue el gran dominador de la categoría R5/Rally2, marcando los mejores tiempos en todos los tramos y firmando dos scratchs consecutivos.

“Ha sido un camino largo, lleno de trabajo y esfuerzo por parte de todo mi equipo para poder volver a competir. Esta temporada hemos asumido nuevos retos y hemos sabido alcanzar los objetivos y superar todas las dificultades que han ido apareciendo. Volver a correr este año era uno de nuestros grandes propósitos, y gracias al apoyo incondicional de Breogán Motor, que ha confiado plenamente en nosotros, estamos logrando que los pilotos de la GR Yaris Cup Spain se mantengan entre los más competitivos del campeonato, sumando victorias en cada cita”, explicó emocionado después de la carrera.

“Era el momento de volver a enfundarse el mono ignífugo y disfrutar de nuevo en Galicia, recuperar sensaciones y preparar los últimos compromisos deportivos de la temporada. El calor del público en cada curva ha sido impresionante; nos han impulsado durante todo el fin de semana. El trabajo del equipo ha sido, como siempre, espectacular. He disfrutado mucho de esta carrera y espero seguir haciéndolo en las que quedan”, añadió el piloto coruñés, que en septiembre de 2024 anunció que dejaba temporalmente la competición para cuidar de su salud mental, y aunque solo un mes después volvía al asfalto, llevaba prácticamente un año sin dejarse ver por las carreteras gallegas.

Ares también quiso dedicar unas palabras de reconocimiento a Víctor Senra, amigo y rival, por su noveno título consecutivo de campeón gallego: “Es historia viva del automovilismo gallego, y siempre es un orgullo tener cerca a gente de tanto nivel para seguir creciendo, tanto en lo deportivo como en lo profesional y personal”.

El de Dumbría, junto al copiloto José Murado, llegaba a la última cita del Campeonato Xunta de Galicia Recalvi en una lucha por el título con Alberto Meira. Pero con el abandono de este en el primer tramo este quedó sentenciado a favor de Senra, que con la tranquilidad de verse campeón marcó seis de los ocho mejores tiempos de la jornada. No se pudo librar, sin embargo, de un susto final, ya que tuvo una salida de carretera que le hizo perder 30 segundos, pero sin más consecuencias en la general que ganó por delante de Iván Ares, con Alberto Otero y Jordan Vázquez en tercera posición.