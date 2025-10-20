El Club del Mar brilla en el Autonómico 'de casa'

Sara del Castillo subió dos veces a lo más alto del podio Cedida

Las instalaciones del Club del Mar de San Amaro acogieron el Campeonato Gallego de dos categoría de edad, sub-11 y sub-19, una jornada llena de deportividad, esfuerzo y grandes resultados de los jugadores de la entidad anfitriona.

En sub-19, la local Sara del Castillo hizo doblete de títulos: se colgó las medallas de oro en la modalidades individual y de dobles.

Su compañera de club Inés Poncela también subió a dos podios: oro en dobles y plata en individual. Maia Freire completó un cajón enteramente del Club del Mar en la categoría individual.

Además, Mateo Rey y Samuel Luaces ganaron el bronce por parejas, el mismo resultado que lograron Irene Poncela y Lara Varela, las jugadoras que dieron a la sociedad de San Amaro su único metal en la categoría sub-11.