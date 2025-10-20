Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bádminton

El Club del Mar brilla en el Autonómico 'de casa'

Los volantistas de la entidad de San Amaro consiguieron cuatro medallas en sub-19 y una en sub-11

Redacción
20/10/2025 20:06
Sara del Castillo subió dos veces a lo más alto del podio
Sara del Castillo subió dos veces a lo más alto del podio
Cedida

Las instalaciones del Club del Mar de San Amaro acogieron el Campeonato Gallego de dos categoría de edad, sub-11 y sub-19, una jornada llena de deportividad, esfuerzo y grandes resultados de los jugadores de la entidad anfitriona. 

En sub-19, la local Sara del Castillo hizo doblete de títulos: se colgó las medallas de oro en la modalidades individual y de dobles. 

Su compañera de club Inés Poncela también subió a dos podios: oro en dobles y plata en individual. Maia Freire completó un cajón enteramente del Club del Mar en la categoría individual. 

Además, Mateo Rey y Samuel Luaces ganaron el bronce por parejas, el mismo resultado que lograron Irene Poncela y Lara Varela, las jugadoras que dieron a la sociedad de San Amaro su único metal en la categoría sub-11. 

Te puede interesar

Gragera, en el Racing-Deportivo

LA LUPA | Racing 2-1 Deportivo: La dimisión que derivó en atropello
Xurxo Gómez
El Sofán se impuso por 3-0 al Sigüeiro en O Carral

De la pólvora del Órdenes al despertar del Paiosaco: las seis claves de la jornada en Preferente
Santi Mendoza
Imagen de una amazona durante el Trofeo de Casas Novas

Casas Novas pone el broche de oro a su Trofeo para jóvenes jinetes
Redacción
Emilio Larraz dirigiendo un partido en esta campaña

El Zaragoza devuelve a Emilio Larraz al banquillo del filial y ficha a Rubén Sellés
Zeltia Regueiro