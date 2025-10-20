Mi cuenta

Hípica

Casas Novas pone el broche de oro a su Trofeo para jóvenes jinetes

La XXV edición del emblemático campeonato contó con un éxito de participación y público

Redacción
20/10/2025 19:54
Imagen de una amazona durante el Trofeo de Casas Novas
Imagen de una amazona durante el Trofeo de Casas Novas
Oxer Sports

El centro hípico Casas Novas celebró la fase final de la XXV edición de su Trofeo para jóvenes jinetes y amazonas, que reunió en las instalaciones de Larín (Arteixo) a promesas de la equitación gallega en un ambiente deportivo y familiar. 

Tras las tres competiciones calificatorias, se definieron los ganadores de cada categoría. 

En Ponis A, Martina Galbón Vidal se proclamó campeona, seguida por Valentina Méndez y Sandra Valentina Luis, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. 

En Ponis B, María González Blanco repitió la victoria conseguida en 2024, por delante de Lola Rama Sánchez y de Jacobo Montán Méndez. 

En de Ponis C, la victoria se la adjudicó Noa Ramos, con Elena Avendaño Rodríguez en la segunda posición y Nora Sastre López completando el podio. 

Además se disputaron diversas pruebas abiertas con alturas desde 0,50 metros hasta 1,30 metros. Esta última, la de mayor dificultad, de la competición, cerró el evento y coronó a Gloria Hevia Gómez montando a Kendall de Noiesa. El segundo y tercer puesto fueron para Adrián Arenas Inicio, con sus caballos D Venus y Chelsea Queen DR, respectivamente. 

