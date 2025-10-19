Unai Cereijo lidera el Mundial tras el programa corto júnior

Unai Cereijo durante su participación en el Mundial Raniero Corbelleti

Unai Cereijo marcha en primera posición de la clasificación júnior en el Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se está disputando en Pekín (China). El coruñés fue el mejor valorado en el programa corto con 85.83 puntos, pero con solo 21 centésimas de ventaja sobre su máximo rival, el también español Guillermo Gómez (85.62). Por lo que el título se decidirá el próximo martes en el programa largo.

El pupilo de Rosa García en el CPA Maxia, que el año pasado ya fue subcampeón del mundo además de oro continental, completó un ejercicio limpio, clavando todos sus saltos y piruetas para llevar la mejor puntuación por parte de los jueces. Adelantó al portugués João Cruz (77.37) y al italiano Gianmaria Giacomi (64.71).

Los primos Unai Cereijo y David Rama le dan al Maxia un doblete de plata y bronce en el Nacional júnior Más información

A continuación salió Guillermo Gómez, un auténtico prodigio sobre los patines, con unos giros completamente endemoniados y que es el que habitualmente aparta del oro al patinador de Arteixo. El madrileño falló y tuvo un punto de deducción, lo que lastró su nota sin poder superar a Cereijo.

El trabajo y tesón del coruñés ha hecho que en cada campeonato estreche el margen con su rival. En su último duelo, en el Nacional, ambos se fueron a puntuaciones casi de récord con dos programas largos de ejecución exquisita y los dos muy por encima del resto. Primero le tocará a Gómez. Cerrará Cereijo ya sabiendo lo que necesita para ganar y poner el broche de oro a su etapa como júnior.