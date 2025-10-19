El Monte Real Club de Yates de Baiona se lleva el Trofeo Isabel Zendal femenino en A Coruña

Ganadoras del Trofeo Isabel Zendal Pedro Seoane Prado

La tripulación del Monte Real Club de Yates de Baiona capitaneada por Carlota Hernández García y con Candela Alonso Pereira, María Casal Molares, María Núñez Rodríguez y Paula Correa Sánchez de acompañantes se proclamó vencedora absoluta del Cidade da Coruña J80 de vela femenina Trofeo Isabel Zendal. Se trató del último evento de vela de la Semana Abanca y el primero del A Coruña Nautical Festival que fue organizado por el Real Club Náutico de La Coruña.

Dos tripulaciones vascas, Getxo y San Sebastián, y dos gallegas, Baiona y la anfitriona de A Coruña con su más insigne representante a la cabeza, la campeona olímpica en Londres 2012 Sofía Toro. La final la conformaron dos pruebas en las que los vientos fueron del oeste con 12 nudos. Las pontevedresas fueron las claras vencedoras porque lograron la victoria en las dos mangas disputadas.

Imagen de una de las mangas de la fase final del Trofeo Isabel Zendal Carlos Sardiña

Las coruñesas lucharon hasta el final por el podio. De hecho, en la segunda y última prueba sufrieron una mala salida pero protagonizaron una espectacular remontada para llegar hasta la segunda posición, pero en la última empopada fueron adelantadas por Getxo lo que les costó su puesta en el podio global.

Finalmente el oro correspondió alas regatistas de Baiona, la plata a las de Joana Abasolo del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club y el bronce al Real Club Náutico de San Sebastián con Olazt Muñoz a los mandos. Las de Sofía Toro del Real Club Náutico de La Coruña se quedaron a las puertas del podio.

En el grupo de consolación, la mejor fue la coruñesa Pilar Casares del Real Club Náutico de Puerto Pollensa de Mallorca, seguida de la tripulación de la Marina Española, cerrando la clasificación el Real Club Náutico de Gran Canaria con Cristina Martínez Doreste de patrona.