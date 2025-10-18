Ocho barcos luchan en A Coruña por la Regata Isabel Zendal

Las competiciones son de cuatro tripulaciones a tiempo real con cambio de barcos Moebius

Turno en A Coruña para el acto de cierre, en lo que a competiciones de vela se refiere, de la Semana Abanca, e inicio del concepto A Coruña Nautical Festival, que en su segunda edición celebrará cuatro grandes competiciones en la ciudad herculina: vela femenina, piragüismo, esquí náutico-wakeboard y vela base. La primera de ellas, el prestigioso Trofeo Isabel Zendal, organizado por el Real Calub Náutico de La Coruña y que reune este fin de semana a ocho tripulaciones femeninas de diferentes clubes españoles.

Tras la jornada de entrenamientos del viernes, el director de regata, Jano Toro, será el que haga las veces de maestro de ceremonias a las nueve y media de la mañana de este sábado en el sorteo de los barcos para las diferentes tandas; y, si el viento cumple, las sucesivas regatas en grupos de cuatro barcos, se iniciarán una hora después. El domingo comenzará la jornada a las 9.00 horas, estando previstas las finales a partir de las 11.00.

Por Galicia compiten las tripulaciones del Real Club Náutico de La Coruña, con la campeona olímpica Sofía Toro a la caña; y el Monte Real Club de Yates de Baiona, que tiene en Carlota Hernández una patrona de muchos quilates. la del Real Club Náutico de Gran Canaria es una de las grandes favoritas. Cuenta con Cristina Martínez Doreste al frente, un regatista con un excepcional palmarés.

Por Euskadi dos equipos, el que lidera la vizcaína Joana Abasolo (subcampeona de España y ganó este año el Conde de Godó en Barcelona) y representa al Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club; y el del Real Club Náutico de San Sebastián, con la campeona mundial de J80, Olatz Muñoz, liderando. También compiten el Club Náutico de Puerto Pollensa de Baleares y la Armada Española con una tripulación que representará a la Comisión Naval de Regatas de Ferrol, con la sargento ribeirense Alejandra Vicens al timón.

Hay que resaltar que la máxima preocupación de los organizadores es la máxima igualdad de los J80 que se emplearán en la competición: competirán con cinco tripulantes, se les entregarán tres velas (mayor, foque y gennaker), y la asignación será siempre por sorteo, para competir en trazados técnicos de corta duración que tendrán juicio directo. De tal modo que los jueces indicarán por un sistema de banderas si el barco en cuestión ha cometido una infracción o no; siendo el orden de la clasificación, por tiempo real y sin compensación alguna.

Tras la primera jornada que se presume larga y dura, las tripulaciones asistirán a la recepción que se celebrará a las 20.30 horas en las instalaciones del Náutico viejo, que el domingo acogerá la clausura al filo de las 17.00.