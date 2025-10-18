Guía de los partidos del deporte coruñés del 18 de octubre

El HC Coruña visita a unos de los grandes nacionales, el Palau Plegamans Germán Barreiros

Mucha actividad este sábado 18 de octubre, que incluye dos derbis provinciales. Solo el CRAT,de la División de Honor femenina de rugby; el Oleiros, de Primera Nacional masculina de voleibol, y el HC Liceo, de OK Liga Bronce de hockey patines, juegan el último día de la semana.

Balonmano

Primera Nacional masculina, jornada 5: Culleredo-Xiria (Tarrío, 19.00 horas). El pabellón de Tarrío acoge hoy el primer derbi coruñés de la tercera categoría nacional, al que los locales llegan con seis puntos, dos más que el equipo carballés, que ha perdido sus dos últimos encuentros.

Hockey patines

OK Liga Femenina (jornada 3). Palau Plegamans-HC Coruña (Palau, 20.00 horas). El equipo herculino visita a uno de los grandes del hockey nacional, un Palau que suma sus partidos por victorias, mientras que el grupo dirigido por Stanis García acumula dos duros resultados en contra: 0-7 ante el Fraga y 7-1 en Bembibre.

OK Liga Plata masculina (jornada 1). CDM-Tordera (Elviña 2, 18.00 horas). El Compañía de María inicia el nuevo curso ante un grande venido a menos, un Tordera que la pasada campaña concluyó en una modesta séptima posición, una por encima del equipo de la Plaza de Portugal.

OK Liga Plata masculina (jornada 1). Dominicos-Mataró (Monte Alto, 18.30 horas). El equipo de la Ciudad Vieja, que la temporada pasada pasó apuros para salvar la categoría, debuta en la 2025-26 contra el tercer clasificado de la última liga, aunque a un mundo de los dos primeros.

OK Liga Plata Femenina (jornada 3). Cambre-Marineda (Os Campóns, 18.00 horas). El debutante Marineda herculino examina su excelente arranque (dos triunfos en dos partidos, con diez goles a favor y tres en contra) en la pista del Cambre, que ha perdido, por 6-1, el único encuentro que ha disputado, ante el Gatikako.

OK Liga Bronce Masculina (jornada 4). Patinalón-CH Oleiros (Riaño, 19.00 horas). El Oleiros busca en la localidad asturiana de Langreo su tercera victoria de la temporada, ante un rival, el Patinalón, con el balance opuesto (1-2).

OK Liga Bronce Masculina (jornada 4). Santutxu-CDM B (Txurdinaga, 19.30 horas). El filial del Compañía de María, uno de los cuatro equipos con dos victorias y una derrota, visita al Santutxu vasco, que en las tres jornadas disputadas solamente ha logrado un punto al empatar en casa (4-4) con el Escola Lubiáns carballés.

Voleibol

SLF2 (jornada 3). Madrid Chamberí-Zalaeta (Vallehermoso, 19.00 horas). El equipo coruñés, uno de los tres invictos de la segunda categoría nacional, busca el trío de éxitos en el complejo del mítico Estadio Vallehermoso,feudo de un Chamberí que acumula un triunfo y una derrota.

Primera División Femenina (jornada 3). Cuesta Piedra-CV Oleiros (Quico Cabrera, 19.30 horas). El conjunto oleirense, farolillo rojo del grupo A, intentará dar la sorpresa en la pista del filial del equipo tinerfeño de Superliga Femenina 2, que ha ganado un encuentro por 3-0 y perdido el otro por 3-1. El cuadro coruñés solo se ha anotado un set en sus dos partidos.