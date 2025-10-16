Mi cuenta

O Noso Deporte

O Fillos de Breogán celebra os seus primeros quince anos

O primeiro acto é a Copa McEvoy, torneo que rende homenaxe a unha figura clave nas orixes do clube coruñés

Esther Durán
16/10/2025 21:59
Seánie McEvoy, cun trofeo nas mans, xunto a un dos primeiros equipos do Fillos de Breogán
O Fillos de Breogán cumpre quince anos e vaino celebrar cunha serie de eventos ao longo da tempada, que se espallarán por diversas ubicacións da Coruña, cidade que o viu nacer e crecer. 

O primeiro deles terá lugar este sábado: a Copa McEvoy, un torneo triangular no que participarán xogadores e xogadoras presentes e pasados do club. Os partidos disputaranse, a partires das 12.00 horas, no campo 3 da Cidade deportiva Arsenio Iglesias. 

A competición é unha homenaxe ao recentemente falecido Seánie McEvoy, figura clave nas orixes de Fillos de Breogán e do fútbol gaélico galego. 

O de o Fillos non é un aniversario calquera, son quince anos dun club pioneiro, un título que só se gaña unha vez e que ninguén llo pode quitar: é o primeiro clube de fútbol gaélico da nosa Comunidade. 

Aló polo 2010, un grupo de persoas animadas por Wenceslao García Zapata ‘Wences’ puxéronse as botas e as luvas e comezaron a dar os seus primeiros pasos neste deporte que vén de Irlanda. 

Aos poucos meses o Fillos xa estaba constituído como tal e comezaron as participacións nos torneos ibéricos, duros tempos de longos desprazamentos que mudaron coa creación da Liga Galega, na que o xogadores coruñeses foron padriños dos primeiros clubes que foron xurdindo noutras localidades galegas. 

Foi entón tamén cando se produciu o nacemento da sección feminina, o equipo chamado Fillas de Breogán, que tantos éxitos deu e segue dando ao clube coruñés. 

Trala entrega de trofeos ca Copa McEvoy, a celebración continuará no barrio dos Mallos cun terceiro tempo no café bar Mundo (Rúa Sofía Casanova, 20), que estará cheo de baile e música tradicional pola convocatoria dunha foliada aberta a partir das cinco da tarde. 

