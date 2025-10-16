La XII Carrera ENKI invita a la reflexión social

Imagen de uno de los obstáculos de la Carrera ENKI de 2024 Carlota Blanco

La Fundación ENKI invita a la ciudadanía asistir a la XII edición de la Carrera ENKI, que se celebra este sábado en A Coruña, consolidándose como el evento solidario y deportivo con mayor participación en Galicia y uno de los diez más importantes a nivel nacional.

La carrera, que cuenta con un tope de 15.000 dorsales, se caracteriza por su divertido circuito adaptado para personas de todas las capacidades. Entre los retos están la montaña de neumáticos, el túnel de lavado, pompalia, los bomberos y la bomba de harina.

Bajo el lema ‘La importancia de los segundos’, la campaña de este año busca invitar a reflexionar sobre nuestra sociedad y como muchas veces parece que solo existen los primeros cuando, en realidad, los segundos son los que hacen grandes a los movimientos.

Este evento no competitivo busca visibilizar la diversidad y fomentar la solidaridad en un ambiente lúdico y accesible para todos. A lo largo de sus once ediciones previas, la Carrera ENKI ha logrado convertirse en un auténtico movimiento social, destacando por su enfoque único que combina diversión y compromiso con la integración social.