Martina Alonso se cuelga el bronce en el Campeonato de España infantil

Martina Alonso

La coruñesa Martina Alonso se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España infantil que se disputó durante el fin de semana en Sant Vicenç de Montalt (Barcelona). El CP Maxia sigue aumentando su nómina de podios nacionales, como si fuera una fuente inagotable de éxitos, y la próxima semana despedirá a Unai Cereijo, que se marchará a China a participar en el Campeonato del Mundo, en donde es uno de los candidatos al título en la categoría júnior.

Martina Alonso había acabado el programa corto en segunda posición. En el largo, la local Marta Aznar (103.41 puntos) se erigió desde la tercera a la primera posición mientras que Daniela García (97.41) escaló de la cuarta a la segunda. La igualdad fue máxima y a la coruñesa le llegaron los 96.79 para ganarse su puesto en el podio en detrimento de Leire Galera (96.31), que había sido la mejor en el corto. Dos de sus compañeras también firmaron una gran actuación con la décima plaza de Yaiza Alonso y la undécima de Lía Alcalde.