El Concello invertirá 6,2 millones en mejorar las instalaciones deportivas municipales y construir seis pistas multideporte

Inés Rey, junto a Manuel Vázquez, en la presentación del Plan de Mellora de Equipamentos Deportivos Carlota Blanco

El Concello de A Coruña invertirá 6,2 millones de euros en una primera fase del Plan de Mejora de los Equipamientos Deportivos que se centrará en los barrios y que prevé la creación de seis nuevas pistas multideporte en Monte Alto, Adormideras, Barrio de las Flores, la Urbanización Breogán y los entornos de la Cubela y Lonzas.

Además, empezarán las actuaciones para mejorar las instalaciones ya existentes, como el caso de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la Torre, el sistema de agua caliente del Palacio de los Deportes de Riazor y los campos de la Leyma y de Visma, donde también se proyecta el cambio de tapete, así como obras en el pabellón de la Sagrada Familia y la reforma de la cubierta del Ventorrillo.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó junto al concejal de Deportes, Manuel Vázquez, la hoja de ruta de esta iniciativa de carácter progresivo. Rey apuntó que mientras se avanza en la redacción del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, concebido a medio-largo plazo y que se encuentra en su fase abierta a la participación ciudadana, el Gobierno municipal "trabaja para ir dando respuestas a las necesidades inmediatas en materia de renovación o nuevas instalaciones”.

Ciudad Deportiva de la Torre

Una cuarta parte de los fondos, 1,5 millones de euros, se destinarán a mejorar los vestuarios de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias por la que cada fin de semana pasan miles de niños y mayores de la ciudad. Esta intervención se suma a las ya ejecutadas en los últimos meses como la renovación del césped artificial del campo número uno así como las obras para adecuar la accesibilidad en las gradas y los recorridos peatonales del complejo deportivo.

Palacio de Riazor y campos de Visma y la Leyma

El Palacio de los Deportes de Riazor será otro de los beneficiarios de estas actuaciones, donde se llevarán a cabo mejoras en el sistema de agua caliente, lo que se extenderá a los campos de Visma, donde ya en 2026 se prevé destinar más de medio millón de euros en renovar los tapetes de césped artificial, y a los campos de la Leyma (269.000 euros), así como otros 275.000 en adecuar los de las viviendas de Virgen del Carmen, en Labañou.

Sagrada Familia y el Ventorrillo

Entre los pabellones que contarán con reformas se encuentran los de la Sagrada Familia, al que se destinarán más de 630.000 euros, y las cubiertas del recinto del Ventorrillo. Además se sumarán equipamientos y espacios destinados a disciplinas al alza como el surf, con 60.000 euros consignados a crear un local de promoción al lado del Matadero.

Pistas multideporte en los barrios

Una parte importante del Plan es la creación de pistas multideporte en barrios que no constaban con este tipo de instalaciones al aire libre como Monte Alto, Adormideras, Barrio de las Flores, la Urbanización Breogán y A Cubela y Lonzas. Se invertirán entre 125.000 y 280.000 euros en casa una de ellas y seguirán el ejemplo de las ya inauguradas en Os Rosales y A Silva, que permiten la práctica simultánea de diferentes disciplinas como el baloncesto, el balonmano y el voleibol.

Por último, habrá una partida destina a reforma la pista de Nosa Señora de Fátima en la Sagrada Familia. El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, apuntó que será una actuación "para modernizar una instalación que es mucho más que una infraestructura deportiva, también es un núcleo de convivencia e integración vecinal, tal y como recordó Álex Bergantiños en la lectura del pregón de las fiestas del barrio este mismo verano".

Por eso Inés Rey señaló que el Concello también tiene en cuenta la evolución demográfica de los barrios en crecimiento como el de Xuxán, con una inversión prevista de 375.000 euros para la futura área multideporte de la Ciudad de las TIC.