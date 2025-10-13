Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Halterofilia

Dominio alemán en el Trofeo Ferenc Szabó

Constantin Schwarzer y Eduarda Souza en categorías masculina y femenina, y el Frankfurt por equipos ganaron la competición

María Varela
María Varela
13/10/2025 10:05
Una participante en el Trofeo Ferenc Szabó
Una participante en el Trofeo Ferenc Szabó
Quintana

Alemania fue la gran dominadora de la cuarta edición del Trofeo Ferenc Szabó disputado en la jornada del pabellón de Os Rosales. La competición, un homenaje al entrenador de origen húngaro del Club Halterofilia Coruña, contó con pruebas para categorías inferiores por la mañana y por la tarde, con las pruebas sub-23 con presencia internacional y con la victoria del teutón Constantin Schwarzer y la brasileña Eduarda Souza en categorías masculina y femenina y del Frankfurt en el apartado por equipos. 

La competición para la base incluyó a los 50 mejores deportistas en cuatro categorías. En sub-15 masculino el podio estuvo formado por Diego Martínez, Franco Franco y Víctor Salazar, los tres del CH Coruña, lo mismo que los que formaron el cuadro de honor en sub-17 masculino con el oro de Daniel Rey, la plata de Luis Álvarez y el bronce de Javier González

Ferenc Szabó, durante el Trofeo que lleva su nombre
Ferenc Szabó, durante el Trofeo que lleva su nombre
Quintana

Más repartido estuvo el protagonismo en los podios femeninos. En sub-15 la victoria correspondió a Maria Souza, del Club Halterofilia Cambre, seguida por la anfitriona Uxía Gerpe y por Noa Visuña. En sub-17 la mejor fue Camino Coira, del CH Coruña, mismo club que el de la segunda clasificada, Yohana Osayande, mientras que en tercera posición acabó Yokeiri Rodríguez

En el campeonato internacional, Alemania fue la gran dominadora, sobre todo en una categoría en la que sus deportistas coparon íntegramente el podio. Primero fue Constantin Schwarzer, que se impuso a sus compatriotas Mortiz Henning y Bohdan Topalov

Sabor internacional

Entre las mujeres el triunfo fue para la brasileña Eduarda Souza, que compite por el Club Halterofilia Cambre. Segunda fue la italiana Marie Mantaropulos y tercera una de las promesas de la halterofilia española, la salmantina Marta García, medallista a nivel internacional. 

En el trofeo participaron el Urbis (Vizcaya), el CDUS (Salamanca), el CH Cambre, el St. Birinus (Gran Bretaña), el Frankfurt (Alemania), el Parma (Italia), la selección de Malta, el Ljubljana (Eslovenia) y los equipos A, B y C del organizador Club Halterofilia Coruña. 

Galería

El Trofeo Internacional Ferenc Szabó de halterofilia, en imágenes

La halterofilia, protagonista en A Coruña (1)Ver más imágenes

Te puede interesar

Miguel Loureiro, durante el partido contra el Málaga en La Rosaleda

Las tres claves de Brizzola del Málaga-Dépor
Zeltia Regueiro
Mulattieri, durante el Málaga-Dépor

La peor racha del curso del Dépor y adiós al invicto
Israel Zautúa / Eder Pereira
Martina Alonso

Martina Alonso se cuelga el bronce en el Campeonato de España infantil
María Varela
Dava Torres, en el partido contra el Barça de la Supercopa

Un Clásico en la distancia
María Varela