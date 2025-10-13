Dominio alemán en el Trofeo Ferenc Szabó

Una participante en el Trofeo Ferenc Szabó Quintana

Alemania fue la gran dominadora de la cuarta edición del Trofeo Ferenc Szabó disputado en la jornada del pabellón de Os Rosales. La competición, un homenaje al entrenador de origen húngaro del Club Halterofilia Coruña, contó con pruebas para categorías inferiores por la mañana y por la tarde, con las pruebas sub-23 con presencia internacional y con la victoria del teutón Constantin Schwarzer y la brasileña Eduarda Souza en categorías masculina y femenina y del Frankfurt en el apartado por equipos.

La competición para la base incluyó a los 50 mejores deportistas en cuatro categorías. En sub-15 masculino el podio estuvo formado por Diego Martínez, Franco Franco y Víctor Salazar, los tres del CH Coruña, lo mismo que los que formaron el cuadro de honor en sub-17 masculino con el oro de Daniel Rey, la plata de Luis Álvarez y el bronce de Javier González.

Ferenc Szabó, durante el Trofeo que lleva su nombre Quintana

Más repartido estuvo el protagonismo en los podios femeninos. En sub-15 la victoria correspondió a Maria Souza, del Club Halterofilia Cambre, seguida por la anfitriona Uxía Gerpe y por Noa Visuña. En sub-17 la mejor fue Camino Coira, del CH Coruña, mismo club que el de la segunda clasificada, Yohana Osayande, mientras que en tercera posición acabó Yokeiri Rodríguez.

En el campeonato internacional, Alemania fue la gran dominadora, sobre todo en una categoría en la que sus deportistas coparon íntegramente el podio. Primero fue Constantin Schwarzer, que se impuso a sus compatriotas Mortiz Henning y Bohdan Topalov.

Sabor internacional

Entre las mujeres el triunfo fue para la brasileña Eduarda Souza, que compite por el Club Halterofilia Cambre. Segunda fue la italiana Marie Mantaropulos y tercera una de las promesas de la halterofilia española, la salmantina Marta García, medallista a nivel internacional.

En el trofeo participaron el Urbis (Vizcaya), el CDUS (Salamanca), el CH Cambre, el St. Birinus (Gran Bretaña), el Frankfurt (Alemania), el Parma (Italia), la selección de Malta, el Ljubljana (Eslovenia) y los equipos A, B y C del organizador Club Halterofilia Coruña.