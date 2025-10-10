Guía de los partidos del deporte coruñés en el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Partido entre el OAR y el Burgos en San Francisco Javier Carlota Blanco

Las ligas nacionales ya se encuentra en marcha prácticamente al completo (salvo la OK Plata masculina de hockey sobre patines con Dominicos y CDM) y los equipos coruñeses afrontan un fin de semana repleto de partidos, concentrados prácticamente en la jornada del sábado, en la que también hay que prestar atención al Trofeo Ferenc Szabo de halterofilia que se disputa en el pabellón de Os Rosales. El único que descansa es el CRAT, que no juega hasta el próximo.

Baloncesto

Telenom Boet Mataró-Maristas (Liga Femenina 2). Sábado, 16.30 horas. El equipo colegial se desplaza a Cataluña para la segunda jornada de la competición después de una primera que le dejó provisionalmente al frente de la tabla gracias a su arrolladora victoria sobre Tarragona. Sus 97 puntos en ese partido, a solo tres de la barrera de los cien, contrastan con los 39, la cifra más baja de la categoría, en los que se quedó su rival en su derrota frente al Barakaldo. Duelo, por tanto, que se presenta desigual, aunque todavía en los albores de la Liga todo cambia de un fin de semana a otro.

Hockey patines

Alcalá-Marineda (OK Plata femenina). Sábado, 17.00 horas. Primer desplazamiento de la temporada para el nuevo equipo femenino que ya es líder de su categoría después de ganar por 7-1 en su estreno al Berenguela. Ahora tendrá delante a un conjunto madrileño que el año pasado militaba en la OK Liga y que, por tanto, también es uno de los llamados a estar arriba. Perdió a algunas de sus jugadoras internacionales, pero mantiene a su pichichi, Marina Monge, pero todavía no hay referencias ya que el pasado fin de semana aplazó el estreno que iba a ser precisamente contra el Cambre.

Gatika-Cambre (OK Plata femenina). Sábado, 17.00 horas. El equipo dirigido por Manolo Souto entra en acción una semana más tarde que el resto tras aplazar el partido que tenía que haber jugado en Os Campóns contra el Alcalá al próximo día 19. Con el claro objetivo de la permanencia y de dar la alternativa a las jugadoras de la zona, arranca ante un conjunto vasco que en la primera jornada dio un golpe de autoridad al ganar por 0-5 al Patinalón. Las naranjas perdieron a algunas de sus referencias del curso pasado, como Raquel Parga y Celia Pinacho, que ficharon por el HC Coruña; y la aparición de un nuevo equipo como el Marineda les complicó también el mercado. Tirando de cantera y de mucha juventud, la ilusión de mantener un proyecto local es su principal aliciente.

Bembibre-HC Coruña (OK Liga femenina). Sábado, 18.00 horas. Después de un complicado debut la semana pasada frente al Fraga (0-7), las jugadoras dirigidas por Stanis García disputan un partido más de su liga contra el Bembibre de Carlos Figueroa. Las leonesas plantaron cara al Palau la semana pasada (2-1) y este año se plantean un objetivo más ambicioso que simplemente la permanencia. Con nueve jugadoras nuevas, las coruñesas irán de menos a más a lo largo de la competición por eso cada jornada será más importante que la anterior.

Oleiros-Liceo B (OK Bronce). Sábado, 20.30 horas. El pabellón de A Rabadeira acoge su primer partido oficial de categoría nacional con un derbi que el año pasado se disputaba en liga autonómica y ahora sube de nivel. Ambos conjuntos son novatos y jóvenes, lo que han pagado los anteriores fines de semana con derrotas. Los oleirenses cayeron claramente en su visita al Oviedo Booling (6-2) mientras que el conjunto verdiblanco claudicó contra el Mieres (5-4) y en el derbi de filiales ante el CDM (1-4).

CDM B-Patinalón (OK Bronce). Domingo, 12.45 horas. El filial colegial, que sumó el pasado fin de semana su primera victoria contra el Liceo B, recibe en el pabellón de Elviña II al Patinalón, otro equipo de media tabla que lleva también una derrota (frente al Escola Lubiáns) y un triunfo, la semana pasada claramente contra el Mieres (5-1). Hacerse fuerte en casa es una de las claves de la categoría.

Oleiros-Rochapea (OK Bronce). Domingo, 13.00 horas. Doblete en A Rabadeira. Si el sábado los oleirenses juegan contra el Liceo B, al día siguiente repiten frente al Rochapea con el partido correspondiente a la primera jornada que fue aplazado en su momento. El conjunto navarro, que la semana pasada ganó por 5-1 al Urdaneta, es uno de los llamados a estar arriba.

Balonmano

Soria-OAR (División de Honor Plata). Sábado, 18.00 horas. Los oaristas defienden su condición de invictos que solo ellos y el líder de la categoría, el Fundación Agustinos Alicante, son capaces de mantener después de cuatro jornadas. Con dos victorias en el arranque y otros dos empates a continuación, los coruñeses se han ganado fama por sus remontada. El rival, sin embargo, ocupa la tercera posición por la cola con solo una victoria en su casillero, en casa, lo que avisa de su peligro como locales, por tres derrotas.

Bueu-Culleredo (Primera Nacional masculina). Sábado, 19.00 horas. Los de Fernando Vázquez, que empezaron la competición con dos victorias, frenaron su buen ritmo en las dos últimas semanas con otras dos derrotas. Ahora visitan a un Bueu que es un rival directo por los puestos intermedios de la tabla, los de la comodidad ya que los coruñeses marchan décimos con cuatro puntos por el decimotercer puesto de los pontevedreses con tres tras una victoria y un empate, aunque también perdieron sus dos últimos partidos.

Voleibol

Oleiros-Los Campos (Primera Nacional femenina). Sábado, 16.30 horas. El pabellón Valle Inclán abre la temporada con sesión doble, primero el equipo femenino, después el masculino. Las primeras, que la semana pasada perdieron en el derbi contra el Calasancias, reciben al Los Campos, que ganó por la vía rápida al Teis. A continuación será el Oleiros-Chamartín (19.00 horas). Los de casa abrieron la competición con victoria a domicilio, aunque por la mínima (2-3) contra el Jatorkide mientras que los madrileños cayeron frente al Covadonga.

Zalaeta-Extremadura Arroyo (Superliga 2 femenina). Sábado, 19.00 horas. Debut en el Barrio de las Flores para las del instituto ante el que, tras la primera jornada, es el líder de la competición. Los dos equipos, de hecho, ganaron en el estreno, pero el coruñés cedió un set ante el Covadonga y su rival no dio opción al Ourense. Un enfrentamiento contra las extremeñas que ya es un clásico y que hará vibrar al pabellón coruñés.

Emevé-Calasancias (Primera Nacional femenina). Domingo, 10.30 horas. Derbi gallego en la segunda jornada que mide las aspiraciones de un equipo coruñés que se presenta como uno de los favoritos tanto a ocupar los puestos de honor como al ascenso, lo que corroboró en una primera jornada en la que ganó con claridad en otro derbi al Oleiros. El filial lucenses, por su parte, cayó en el estreno (3-1 contra el Aule) y espera que su feudo le permita cambiar el resultado.