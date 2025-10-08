Más de 60 equipos en la mejor liga de futbolín de A Coruña

Partida de futbolín en el bar 981 | Patricia G. Fraga

Se ha hecho esperar, pero este martes de octubre ha dado comienzo una nueva edición de la Liga 981 de futbolín, una de las más competitivas de toda la ciudad de A Coruña. Los partidos se disputan en el bar de mismo nombre que la competición, ubicado en la calle Juan González Rodríguez, y cuenta con un total de 61 equipos de hasta cuatro miembros divididos entre cuatro categorías.

En Primera se estrenarán varias parejas, como es el caso de la formada por Iván Pombo y Sergio Manuel Rega bajo el nombre de Kaki Barbershop. Tras firmar grandes actuaciones en Segunda durante la última temporada y llevarse el título, tendrán la oportunidad de demostrar su nivel en la máxima categoría de la liga frente a los mejores jugadores de la 981. Eso sí, deberán hacerlo sin el que hasta ahora había sido su tercer compañero, Felipe Labaen, que ha optado por formar su propia pareja junto a Iván Bestilleiro en Segunda.

La pareja de Kaki Barbershop debutó este martes en su nueva categoría. Enfrente tuvieron al equipo Pico a Pala, formado por Cristian Martínez y Martín Pérez. Finalmente, el resultado del encuentro fue de 3-1, por lo que Iván Pombo y Sergio Rega inician su andadura de esta temporada de la mejor manera posible y demostrando desde el primer día que van a ser unos rivales difíciles de batir.

Liga 981 de futbolín | Patricia G. Fraga

Los rivales a batir en Primera serán Carlos Santiso y Emilio Martínez (Rocknrolla), flamantes campeones de la categoría el año pasado y que intentarán mantener su trono una campaña más en la liga 981. Un primer puesto que viene con un premio debajo del brazo, ya que garantiza un billete al Campeonato Mundial que este año se disputará en la localidad onubense de Punta Umbría. Se trata de una competición que reunirá a los mejores jugadores de futbolín a nivel nacional, a pesar de que se le denomine como ‘Mundial’, ya que este tipo de futbolines no suele ser habitual encontrarlos fuera de las fronteras de España.

En la liga 981 lo que importa por encima de las victorias o las derrotas es el buen ambiente que se vive durante las jornadas, que se pueden alargar con partidos amistosos hasta entrada la madrugada. “Somos como una familia, nos acabamos de hacer asociación y empezaremos con nuevos proyectos vinculados a ella”, afirman desde la organización del campeonato. A pesar de reinar la amistad, la 981 también es la liga del territorio nacional que más premios reparte entre sus participantes al término de cada temporada, añadiendo un punto de competitividad.