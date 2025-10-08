Doble bronce para Alberto Seoane en la Copa del Mundo de Brasil

Alberto Seoane con sus dos medallas de bronce

Doble botín para Alberto Seoane en la Copa del Mundo de Brasil de tenis de mesa adaptado. El jugador coruñés, que ya había conseguido el bronce en la categoría individual hace dos días, repitió a continuación lugar en el podio en el caso de la competición de doble, en la que participó junto a su compañero Ricard Sabio.

Buenos resultados para Alberto Seoane, que llevaba dos años sin pisar el podio y que tuvo que desplegar su mejor juego para alcanzar su meta. Las lesiones han sido el principal lastre del tenista del Club del Mar, de 38 años, en las últimas temporadas, pero la competición en Brasil supone un revulsivo para seguir luchando por llegar a Los Ángeles 2028, que serían sus segundos Juegos.