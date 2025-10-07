El Han’s Horang-i de taekwondo acumula 28 medallas en las últimas dos semanas

Miembros del club Han’s Horang-i | Cedida

El club de taekwondo Han’s Horang-i viene de cosechar éxitos en dos competiciones internacionales durante las últimas semanas. El 27 de septiembre tuvo lugar en Poio (Pontevedra), la Copa Kukkiwon Internacional 2025, a la que se desplazaron doce competidores del club betanceiro.

La participación fue todo un éxito, ya que la entidad regresó con un total de 16 medallas: cuatro bronces, dos platas y diez oros. Los luchadores más destacados fueron Seung Han Shin Jang, Begoña Veiga, Julián Pumar y Ariel Menéndez, que fueron capaces de colgarse dos medallas de oro cada uno en sus respectivas categorías.

Una semana más tarde, el 5 de octubre, el club Han’s Horang-i se volvió a desplazar hasta las Rías Baixas para disputar el Open Internacional Vila de Moaña 2025 con doce integrantes y buscar entrar en las selecciones gallegas. A nivel de clubes, los betanceiros regresaron a casa con dos trofeos a pesar de no contar con ningún participante de la modalidad freestyle. Consiguieron el tercer puesto tanto en la clasificación masculina como en la clasificación general de suma poomsae + freestyle.

A título individual, el Han’s Horang-i consiguió un total de doce medallas con cinco oros, cuatro platas y tres bronces. La próxima cita para el club de Betanzos será en el mes de noviembre, cuando tendrá lugar el campeonato provincial de la Diputación de A Coruña, el cual cuenta como clasificatorio para la final autonómica de la Xunta de Galicia.