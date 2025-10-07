Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte

El Han’s Horang-i de taekwondo acumula 28 medallas en las últimas dos semanas

Sergio Baltar
07/10/2025 18:16
Miembros del club Han’s Horang-i
Miembros del club Han’s Horang-i
| Cedida

El club de taekwondo Han’s Horang-i viene de cosechar éxitos en dos competiciones internacionales durante las últimas semanas. El 27 de septiembre tuvo lugar en Poio (Pontevedra), la Copa Kukkiwon Internacional 2025, a la que se desplazaron doce competidores del club betanceiro. 

La participación fue todo un éxito, ya que la entidad regresó con un total de 16 medallas: cuatro bronces, dos platas y diez oros. Los luchadores más destacados fueron Seung Han Shin Jang, Begoña Veiga, Julián Pumar y Ariel Menéndez, que fueron capaces de colgarse dos medallas de oro cada uno en sus respectivas categorías. 

Una semana más tarde, el 5 de octubre, el club Han’s Horang-i se volvió a desplazar hasta las Rías Baixas para disputar el Open Internacional Vila de Moaña 2025 con doce integrantes y buscar entrar en las selecciones gallegas. A nivel de clubes, los betanceiros regresaron a casa con dos trofeos a pesar de no contar con ningún participante de la modalidad freestyle. Consiguieron el tercer puesto tanto en la clasificación masculina como en la clasificación general de suma poomsae + freestyle. 

A título individual, el Han’s Horang-i consiguió un total de doce medallas con cinco oros, cuatro platas y tres bronces. La próxima cita para el club de Betanzos será en el mes de noviembre, cuando tendrá lugar el campeonato provincial de la Diputación de A Coruña, el cual cuenta como clasificatorio para la final autonómica de la Xunta de Galicia. 

Te puede interesar

Eric Puerto atrapa el balón durante un entrenamiento esta temporada con el Deportivo

Eric Puerto, ante la lesión de Bachmann, mira para la Copa
Zeltia Regueiro
Borja Jiménez, durante su retorno a Riazor, en agosto de 2024, en el Teresa Herrera

El ex del Dépor Borja Jiménez asume el reto del Sporting
Israel Zautúa / Eder Pereira
Yulenmis 1

Yulenmis Aguilar, más cerca de volver a tocar la jabalina
María Varela
El pelotón de O Gran Camiño 2023 bajo la nieve durante la etapa suspendida entre Lugo y Sarria

O Gran Camiño encuentra su sitio entre las clásicas de primavera
Lois Novo