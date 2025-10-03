El OAR recibe a Málaga con el objetivo de mantenerse invicto
Los coruñeses reciben en San Francisco Javier a un equipo que ha empezado la temporada de menos a más
Nueva jornada de División de Honor Plata, la cuarta ya, y segunda que el Attica 21 Hotels OAR Coruña disputará ante su público. Los coruñeses recibirán este sábado en el San Francisco Javier (19.00 horas) al Málaga, un equipo que ha empezado la temporada de menos a más. Debutó con derrota ante el Barça Athletic, empató con Santander en la jornada dos y se impuso por 34-32 a Benidorm hace una semana.
"Es un equipo que está asentado en la categoría y que está muy bien trabajado. Tienen jugadores de mucha calidad y creo que van a estar de mitad de tabla para arriba. Nos van a poner las cosas muy difíciles, así que intentaremos contrarrestar con nuestras armas para que los dos puntos se queden en A Coruña", afirma Nando González, entrenador del OAR.
El preparador cántabro podrá contar con su plantilla al completo salvo, como viene siendo habitual, con Joel Rábade, baja de larga duración. Una de las claves para los coruñeses volverá a estar en su defensa, una de sus armas más potentes: "Las claves van a estar en defensa y en combatirles durante 60 minutos sin bajar los brazos nunca. Creo que eso es importante. El jugar ante nuestro público siempre es un plus y estoy seguro de que se notará", añade Nando.
Hace una semana, el OAR empató en Oviedo tras ir ganando por una amplia ventaja de más de cinco goles en la segunda mitad. Un partido que el equipo utilizará para aprender de cara al resto de la temporada: "Está claro que puede pasar, y más fuera de casa, pero tenemos que estar más conscientes de que tenemos que llevar el timing del partido y estoy seguro de que lo vamos a hacer mejor. Creo que eso es clave no solo para este partido, sino en sucesivos, así que esperemos hacerlo bien", sentencia González.
Los coruñeses suman cinco puntos en tres jornadas, con dos victorias ante Cisne y Burgos y el empate contra Oviedo. Unos resultados que le permiten estar invicto hasta el momento y estar segundo en la tabla clasificatoria pese a ser un recién ascendido, solo por detrás de Alicante.