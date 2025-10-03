¿Cuándo juegan los equipos coruñeses el fin de semana del 4 y 5 de octubre?

Ciudad de A Coruña - Zalaeta de pretemporada - | Patricia G. Fraga

Empieza octubre y, con él, las competiciones nacionales que faltaban por regresar, como son las de voleibol, hockey, rugby o baloncesto femenino.

Balonmano. División de Honor Plata, jornada 4: OAR-Málaga (S. Francisco Javier, sábado, 19.00 horas).

Los coruñeses regresan a casa con la intención de mantenerse invictos. Su rival será Málaga, que ha iniciado la temporada de menos a más. Nando González solo tendrá la baja de Joel Rábade para el encuentro.

Balonmano. Primera Nacional, jornada 4: Novás-Culleredo (O Rosal, sábado 19.00 horas).

Difícil salida para el Balonmano Culleredo en esta cuarta jornada, que visita a uno de los dos únicos equipos que todavía no conocen otra cosa que no sea la victoria esta temporada como es el Novás.

Baloncesto. Liga 2, jornada 1: Maristas-TGN Basquet (Maristas, sábado, 18.00 horas).

Primer partido de liga para un Maristas que no llega en su mejor momento a nivel físico. No podrá contar con una de sus veteranas como Andrea Porri, con una rotura de fibras que le tendrá algún tiempo en el dique seco.

Voleibol. Superliga 2, jornada 1: Covadonga-Zalaeta (Gijón, sábado, 17.00 horas).

Se estrena en la temporada 2025-26 el Zalaeta. Con nuevos objetivos en mente visitan al Covadonga, un rival que se presupone directo para las coruñesas a nivel clasificatorio.

Voleibol. Primera Nacional F., jornada 1: Ciudad de A Coruña-Oleiros (Barrio de las Flores, domingo, 12.00 horas).

Debut con derbi para Ciudad de A Coruña y Oleiros en la campaña 2025-26. Las coruñesas, con un proyecto ambicioso, buscarán poner la primera piedra del que esperan que sea un gran año.

Voleibol. Primera Nacional M., jornada 1: Kluba-Oleiros (Vitoria, sábado, 19.00 horas).

El Oleiros masculino también inicia este fin de semana su andadura en Primera Nacional y lo hará a domicilio ante el Kluba vasco.

Hockey. OK Liga Iberdrola, jornada 1: HC Coruña-Fraga (Palacio, sábado, 17.00 horas).

Primer partido y primer rival de nivel para un HC Coruña que recibe esta tarde en el Palacio al Fraga de María Sanjurjo, reciente ganador de la Supercopa de España.

Hockey. OK Plata F., jornada 1: Marineda-Berenguela (Agra 1, domingo, 12.00 horas).

Estreno oficial de un Marineda que recibe al Berenguela en el polideportivo del Agra 1. El nuevo proyecto echa a andar.

Hockey. OK Bronce, jornada 2: Liceo B-CDM (Elviña 2, domingo, 12.30 horas).

Derbi de filiales coruñeses en la segunda jornada de OK Bronce. Tanto Liceo como Compañia cayeron en sus respectivos estrenos, por lo que ambos pretenderán estrenar sus casilleros de victorias.

Rugby. Liga Iberdrola, jornada 2: Sant Cugat-CRAT (La Guinardera, domingo, 17.00 horas).

Tras ver aplazado su partido de la jornada 1, el CRAT se estrena mañana ante el Sant Cugat, que ganó 21-36 a Pozuelo.