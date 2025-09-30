Zalaeta | Listas para una nueva batalla en Superliga 2

Jugadoras y cuerpo técnico del Zalaeta posan con sus medallas de subcampeonas de la Copa Galicia 2025 - | Zalaeta

El Zalaeta puso este pasado fin de semana fin a su pretemporada, la cual ha durado un mes y con la que ha preparado una nueva campaña en Superliga 2, la segunda categoría del voleibol nacional.

“Las tres primeras semanas fueron de bastante carga física, con lo que las jugadoras estaban bastante cansadas y no son valorables. Estas dos últimas semanas ya hemos jugado los fines de semana y las jugadoras estaban un poquito más frescas. Ha sido más o menos lo esperado. Tenemos que mejorar todavía varios aspectos, pero nos queda esta semana para afinar un par de cosillas antes del partido de Gijón, que a priori es uno de los equipos que deberían estar en nuestra zona de la clasificación”, explica el entrenador del equipo, Jorge Barrero.

Las dificultades económicas han vuelto a mermar el mercado estival de un Zalaeta que solo pudo retener a siete jugadoras de la temporada pasada: Noa Sánchez, Inés Rivas, Alba Quirós, Tania Alvite, Patri Santos, Andrea Rivas y María Forteza-Rey. En el apartado de llegadas, el club ha ‘sacado del retiro’ a Susana Suárez, que llevaba varias temporadas sin jugar, y ha incorporado a cuatro jugadoras jóvenes para su plantilla como son Jimena Gandoy, Clara Barrios, Claudia Díaz y Carla Herrero.

El verano más complicado del Zalaeta Más información

“Carla, Jimena y Claudia son niñas que vienen de categoría juvenil con buen nivel y ganas. Yo estoy contento con ellas y ahora habrá que ver cuando empiece la competición si son capaces de ir progresando aceleradamente, como les vamos a pedir”, afirma Barrero. “El núcleo del equipo sénior hemos conseguido que sean doce jugadoras. Por lo menos, a nivel de entrenamientos mejoró bastante la situación con respecto al inicio de la pretemporada”, añade el técnico.

En estas dos últimas semanas, el Zalaeta ha disputado cuatro partidos de preparación, que ha saldado con un balance de dos victorias y dos derrotas. En el Torneo Ciudad de A Coruña cayó con el Calasancias en semifinales y se impuso a Xuvenil de Teis en el tercer y cuarto puesto. Este pasado domingo, ganó a VoleyOurense en las semis y cayó en el tie-break de la final contra el Emevé lucense.

Nueva realidad

El Zalaeta viene de dos temporadas más que exitosas. Tras jugar la fase de ascenso en la campaña 2023-24, el club consiguió un meritorio cuarto puesto en la pasada. Sin embargo, esos grandes resultados les han hecho perder a muchas de sus principales jugadoras durante los dos últimos veranos.

“En principio, en años anteriores ese sería nuestro objetivo. Aunque hemos ido a un par de fases de ascenso, realmente el objetivo que tendríamos cualquiera de los años anteriores habría sido intentar meternos en esas cuatro primeras plazas. Pero este año, siendo realistas, tenemos bastante claro que vamos a estar en la mitad. La liga, como pasa todos los años, se divide en cinco o seis equipos que están por arriba y cinco o seis que están por debajo. Este año, en principio, debemos estar en esa lucha y vamos a intentar ser las mejores dentro de ese segundo grupo”, afirma Jorge Barrero.

El primer escollo se lo encontrarán este fin de semana. Las coruñesas debutarán en la temporada 2025-26 de Superliga 2 este sábado a las 17.00 horas contra el Covadonga a domicilio. “Covadonga es un club con muy buena cantera, pero que por temas de estudios o alguna jugadora que le fichan en los últimos años ha tenido el problema de que varias jóvenes se han ido de allí. Es un equipo que está casi en renovación constante. Lo que pasa es que tiene una cantera muy buena y va metiendo jugadoras bastante jóvenes, pero de nivel. En los últimos años ha estado de la mitad de abajo de la clasificación, pero siempre pudo mantenerse más o menos sin problemas y este año, a priori, es un equipo que va a estar también en esa zona”, explica el técnico.

El estreno de las coruñesas ante su público será siete días más tarde, el sábado 11 de octubre a las 19.00 horas contra el Extremadura Arroyo en la segunda jornada de liga. El Zalaeta ha vuelto a quedar encuadrado en el Grupo A junto a otros once conjuntos. Cuatro madrileños (Torrejón, Madrid Chamberí, Leganés y Vóley Playa Madrid), un gallego (Voleyourense), un asturiano (Covadonga), dos cántabros (Torrelavega y Astillero), un extremeño (Extremadura Arroyo) y dos canarios (Santa Cruz y Arona).