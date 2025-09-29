La coruñesa Martita, convocada con la selección española

Martita - | Poio Pescamar

La coruñesa Marta López Prado, conocida a nivel futbolístico como Martita, ha sido convocada de nuevo por la selección española de fútbol sala para sus próximos compromisos. El combinado nacional se medirá en las localidades gallegas de Vilalba y As Pontes a la selección de Portugal en dos partidos amistosos.

Allí estará Martita. La joven de veinticuatro años seguirá sumando internacionalidades con la camiseta de España absoluta, la cual vistió por primera vez en noviembre del año 2022. Desde entonces la jugadora del Poio Pescamar ha acudido a la selección con bastante frecuencia, ganándose la confianza de Claudia Pons una vez más.

El equipo pontevedrés vuelve a estar bien representado en el combinado nacional, con otras dos jugadoras además de Martita en la convocatoria: la guardameta Elena González y Ale De Paz.