Dominio local en el Trofeo Cidade da Coruña de vela

Salida de la regata del domingo - | Cedida

Punto y final al Trofeo Cidade da Coruña de vela, que tuvo lugar este pasado fin de semana en las aguas de la ciudad. En Snipe victoria para los medallas de bronce del Europeo de Vilamoura 2025: Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo que lograban una victoria muy ajustada. La plata era para Jorge y Marta Tábara del Real Club Náutico de La Coruña. Completaron el podio un tándem también del Real Club Náutico de La Coruña: Esteban Martínez de La Colina y Juan Maciñeira.

Si la vela herculina se imponía en snipe, el 420 era para los vigueses Luis Wizner Pérez-Lafiente y Celia de la Fuente del Real Club Náutico de Vigo. Tras ellos Aitana Pérez y Laura de la Fuente (Monte Real de Baiona y Náutico de Vigo) y el bronce para una de las tripulaciones de mayor calidad de la vela gallega: Fernando González del Castillo y Martín Seoane del Náutico coruñés.