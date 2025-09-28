María Sanjurjo sigue en racha: campeona de la Supercopa de España con el Fraga

Fraga, campeón de la Supercopa España con María Sanjurjo RFEP

María Sanjurjo se proclamó campeona de la Supercopa de España de hockey sobre patines con su equipo, el Fraga, que se impuso en la final al Palau por 3-0, uno de los tantos, el segundo, anotado por la jugadora coruñesa. Hace dos semanas que Sanjurjo había levantado con la selección española el título de campeona de Europa y sigue aumentando un palmarés en el que ya figuran dos Mundiales, una Champions y una Copa de la Reina.

El Fraga se había quedado a las puertas del éxito al final de la temporada pasada. Optaba a cuatro títulos (Mundial de Clubes, Copa de la Reina, Liga y Champions) y se quedó en todos a las puertas. En Lloret de Mar, sede de la Supercopa que abrió la contienda en la competición nacional de la temporada, las aragonesas se impusieron el sábado en semifinales al que se presentaba como favorito, el Vila-sana, en un partido con protagonismo de las porteras y en el que tras el 2-2 del tiempo reglamentario y la prórroga, un penalti de Julieta Fernández declinó la balanza en la tanda con la que se decidió el pase en la final.

En ella se enfrentaba a un Palau que a pesar de ser el vigente campeón de la Champions y de dejar en las semifinales al campeón de Liga, el Telecable Gijón, sufrió importantes bajas de un curso a otro. El partido llegó con 0-0 al descanso, constatando la supremacía de las porteras en la Supercopa, y fue precisamente Carla Fontdegloria, que cambió el Palau por el Fraga en verano, la que abrió el marcador. Anna Ferrer detuvo una directa a Anna Casarramona para evitar el empate y María Sanjurjo anotó el 2-0 decisivo a seis minutos para el final, con la exliceísta Adriana Soto cerrando el resultando precisamente desde el punto de la directa.