El Marineda se presenta con goleada y ecos de sororidad

Las jugadoras del Marineda celebran un gol Patricia G. Fraga

El Marineda ya es una realidad. Después de mucho trabajo y obstáculos, ha llegado a la meta. Y solo eso ya provocaba alguna que otra lágrima mientras la speaker hacía su introducción del partido. De emoción y de orgullo. Porque el nuevo equipo femenino está listo para tomar la salida la próxima semana en la OK Plata como demostró en su presentación en un pabellón del Agra hasta los topes en donde goleó al Patinalón por 11-0 entre ecos de sororidad.

Y es que todo tiene un sentido. Todo está pensando. Desde el nombre del club, Marineda, hasta el del Trofeo, La Tribuna, homenajes a Emilia Pardo Bazán, una pionera en la lucha por los derechos de la mujer. Una revolución feminista en todos los sentidos que además simbolizó en el descanso el Colectivo A Compañía de Oleiros con una representación inspirada en las cigarreras coruñesas que se movilizaron para defender sus trabajos. Un mensaje. Alto y claro.

Y eso que el partido empezaba con un pequeño contratiempo arbitral. El rival iba a ser el Traviesas vigués, que no pudo viajar por enfermedad de la plantilla y finalmente se invitó a última hora al Patinalón asturiano. Pero no se notificó el cambio a la Federación Gallega y tardó en llegar el OK. Pero nada podía aguar la fiesta que estaba preparada.

Cony Urbina, jugadora del MarinedaPatricia G. Fraga

De la de la pista se encargaron las jugadoras dirigidas por Nelson Obelleiro, que mandaron un aviso para los incrédulos. Desde luego, hay algunas que van sobradas de calidad para la categoría en la que van a militar, que son de otra liga. Unas conocidas, como Alba Garrote o Efe Muñoz, que junto a Mar Francí y Alejandra Martí venían de jugar la OK Liga con el HC Coruña. Y descubrimientos como el de la chilena Cony Urbina, que apunta a ser diferencial.

Además juegan como si llevaran toda la vida juntas. Velocidad, presión, buscando continuamente la combinación. Los goles, muy repartidos, fueron cayendo hasta el 5-0 al descanso, once al final del encuentro. El Patinalón estaba desbordado, aunque el equipo asturiano, cuarto el curso pasado, también tiene sus propios problemas, en guerra abierta con su ayuntamiento por la reducción de horas de pista, teniendo que marcharse a entrenar fuera, como a Mieres o Pola de Lena.

Empieza la Liga

El próximo partido ya dejará de ser de prueba. Será el próximo domingo, de nuevo con el Agra como escenario, cuando eche a rodar la OK Plata femenina frente al Berenguela santiagués.

El otro equipo coruñés, el Resa Cambre, ha aplazado el primer duelo, el que le iba a enfrentar al Alcalá la próxima semana en Os Campóns, hasta el próximo 19 de octubre. Un día antes, el 18 y en la tercera jornada, se vivirá allí el primer derbi del curso de la categoría.