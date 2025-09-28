Almudena Quereda reescribe su historia

Almudena Quereda junto a su entrenador, Jesús de la Fuente Cedida

Almudena Quereda siempre está abierta a nuevos retos y cuando se le pasó por la cabeza apuntarse a la Travesía Coruña 10.000 creyó que podía ser una locura, pero la fecha acabó de convencerle. Era el 28 de septiembre. Ese día, seis años atrás, volvió a nacer al sobrevivir a un grave accidente cuyas secuelas, entre ellas la amputación de su pierna derecha de rodilla para abajo, cambiaron para siempre su vida. Y hoy, otro 28 de septiembre, reescribe su historia al no solo completar la vuelta a nado a la península de la ciudad, sino al hacerlo como ganadora ante nadadoras sin ningún tipo de discapacidad.

En realidad, las condiciones del mar impidieron que se cubriera el recorrido inicial, con salida en el Matadero y meta en el Parrote, que tuvo que ser finalmente el escenario de la partida y de la llegada. Pero no cambió la esencia. 10.000 metros en aguas abiertas y, además, con unas condiciones muy duras una vez que se salía del abrigo del dique. Quereda empleó dos horas y 36 minutos en completar la distancia. Después de tomar la salida a las 09.15, contaba con regresar a partir de las 12.30, más allá de las tres horas. En meta le esperaba Jesús de la Fuente, su entrenador, exigente por naturaleza, sonriendo esta vez de oreja a oreja.

Quereda ya había avisado hace unos meses, cuando en abril se proclamó campeona de España en la categoría máster y de la etapa de la Copa del Mundo que se disputó en Ibiza ante nadadoras sin discapacidad. Ahora repite triunfo, pero multiplicando por más de tres la distancia. "Creo que esto podría ser incluso un Record Guinness", asegura, "he estado investigando y no he encontrado muchas más nadadoras con mi discapacidad que hayan completado un trayecto tan largo en el mar, sí una en un lago y otra en el Canal de la Mancha, pero era diferente, no estaba amputada, sino que tenía una parálisis parcial". Sea o no, nadie le quita su alegría ni su ambición.

La travesía, que volvía a disputarse después de cinco años, puso la guinda a una nueva edición del circuito Coruña Costa, que contó con seis citas a lo largo del verano. Además, sirvió para celebrar la competición número 50 desde que los organizadores decidieron ponerlo en marcha.

La prueba tuvo tres recorridos. El más largo, el de los 10.000 metros, tuvo que recurrir al plan B y no pudo salir del Matadero, como estaba previsto. El ganador absoluto fue Diego Gutiérrez, con un tiempo de dos horas y seis minutos. José Ros, con 2h13:11, llegó en segunda posición y David Castro completó el podio en 2h13:34.

En categoría femenina la victoria de Almudena Quereda fue mucho más contundente al aventajar en casi media hora a Vanesa Rodríguez (3h01:55) y tres cuartos a María José Reguera (3h18:13), que acabó en la tercera posición.

En los 5.000 metros, con salida desde la playa de San Amaro y llegada al Parrote, los mejores fueron David Rodríguez, Diego Barturen y Juan José Bernardez en categoría masculina mientras que en la femenina subieron al podio, en este orden, María González, Lucía Espina y Tania Alcalde.

Por último, en los 1.000 metros por el Parrote formaron el cuadro de honor Iván Fernández, Óscar Soneira y Rubén Baldomar y Zaida Guerra, Iria Martínez y Lucía Taboada.