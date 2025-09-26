La Semana Abanca de vela se estrena este fin de semana en A Coruña

Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo Pichis, en Vilamoura, donde lograron el bronce en el Europeo de snipe hace dos semanasCedida

La Semana Abanca se estrena en A Coruña con el casi centenario Trofeo Cidade da Coruña para las clases snipe y 420 con calidad y con más de un centenar de regatistas.

Entre ellos estarán los locales Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo, del Marina Coruña, medalla de bronce hace dos semanas en el Campeonato de Europa de snipe. Ambos tendrán un duro rival en un clásico del finn, Miguel Fernández Vasco, que formará pareja con Miguel Fernández Alonso.

En 420, de las categorías sub-17 y sub-19, las grandes favoritas son Aitana Pérez y Laura de la Fuente, actualmente las números uno del ranking absoluto. En chicos destacan los segundos, Luis Wizner Pérez-Lafuente y Celia de la Fuente mientras que los coruñeses Fernando González del Castillo y Martín Seoane defenderán el honor local.

La competición empieza este sábado a las dos de la tarde y continuará el domingo, con la ceremonia de clausura programada al filo de las cinco de la tarde en el edificio deportivo del Real Club Náutico de La Coruña, organizador y pieza esencial de la Semana Abanca.