El Torneo Rías Altas reúne en A Coruña a la base del waterpolo gallego

Presentación de la primera edición del Torneo de waterpolo baseJavier Alborés

El waterpolo, una de las disciplinas que más alegrías han dado en los últimos años al deporte español, lleva años luchando por sacar la cabeza en Galicia. La falta de piscinas, de horas, incluso de árbitros, como la temporada pasada, cuando la competición tuvo que parar por un conflicto de impagos, han sido escollos con los que se ha ido encontrando. Pero por otro lado empieza a encontrar el apoyo institucional para iniciativas que le ayuden a crecer como con la primera edición del Torneo CWC Rías Alta-Deputación da Coruña que el próximo 4 de octubre reunirá en la piscina de Riazor a casi cien niños y niñas del waterpolo base gallego.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el diputado de Deportes, Antonio Leira, el concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, y el presidente del Club Waterpolo Coruña Rías Altas, Danick Ramos, presentaron el torneo que abrirá la temporada de otoño con el objetivo de dar visibilidad a un deporte minoritario y reforzar su práctica desde la base, fomentando valores como el compañerismo, la convivencia y la competitividad. También se quiere dar a conocer este deporte, por lo que todos los espectadores recibirán un regalo.

Financiación

La Diputación financia un 80% del coste de la competición con una inversión de 5.534 euros. "Abrazamos todas las iniciativas de cualquier club que pretenda fomentar el deporte base. Siempre van a tener el sello de la Diputación", aseguró Valentín González Formoso, que puso en valor "a todos los agentes implicados en que se pueda cumplir un pequeño sueño por parte de un club de se dedica al waterpolo en cuerpo y alma durante 24 horas, incluidos los fines de semana".

Danick Ramos, por su parte, agradeció la colaboración institucional para llevar a cabo esta competición e hizo hincapié en las "facilidades" que se encontró el club a pesar de que "el waterpolo es un deporte bastante complicado a nivel deportivo y de gestión, además de caro". Deseó asimismo que esta edición "sea la primera de muchas".

Manuel Vázquez, por último, apostó por que esta cita tendrá un gran recorrido en las próximas temporadas y reconoció el trabajo que el club coruñés hace día a día ya que "el deporte es una escuela de vida donde se forma a la gente en igualdad e inclusión". "A Coruña es una ciudad deportiva y es un placer apoyar este tipo de eventos desde el Ayuntamiento", añadió.